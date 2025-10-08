 Aller au contenu principal
Sopra Steria : départ du directeur général
information fournie par AOF 08/10/2025 à 18:10

(AOF) - Le conseil d’administration de Sopra Steria a pris acte de la décision de Cyril Malargé de quitter ses fonctions de directeur général pour poursuivre une nouvelle opportunité. Le processus de désignation d’un nouveau directeur général a déjà été lancé et la transition sera assurée par une équipe resserrée autour du directeur des opérations du groupe.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Un des 5 leaders européens du conseil et des services numériques né en 2014 ;

- 5,8 Mds€ de revenus tirés de 5 métiers : l’intégration de systèmes (55 %), les business process services (13 %) , le software bancaire (13 %), le cloud hybride & les services technologiques (10 %) et le conseil (8 %);

- Activité générée en France (42 % des revenus), au Royaume-Uni (17 %) puis, avec de fortes positions en Allemagne, dans le reste de l’Europe (35 %), devant le pôle Solutions (6 %) ;

- Ambition centrée sur l’Europe et révisée après la cession des activités de software bancaire en 2024 : indépendance via un actionnariat de référence, positionnement d’alternative de confiance face aux géants du numérique, logique de conquête des marchés par des offres à forte valeur ajoutée et différenciation par la culture entrepreneuriale et la souveraineté numérique ;

- Pacte d’actionnaires entre les familles fondatrices Odin et Pasquier, soit 19,58% du capital et 29,9 % des droits de vote au sein de la structure Sopra GMT, devant le management (2,6 % et 3,8 %) et les salariés (6 % et 8,3 %), Pierre Pasquier présidant le conseil de 18 administrateurs et Cyril Malargé étant directeur général.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires totalement transformé, menée par un directeur des opérations :

- offres à fort valeur ajoutée regroupées dans 2 lignes de services transverses : Digital Platform Services ( + 600 M€ de chiffre d’affaires) et Cybersécurité (+ 200 M€),

- offre commerciale focalisée sur 4 marchés -secteur public, services financiers, défense & sécurité, aéronautique et spatial) à fort enjeu de souveraineté en Europe,

- croissance externe focalisée sur le conseil et les services et solutions numériques,

- positionnement porteur à moyen terme dans la défense (27 % des revenus) et l’aéronautique (9 %),

- innovation articulée autour de :

- la veille sur les technologies et leurs usages assurés par les Digital Champions, l’intégration de l’IA générative sur les plateformes de développement ,

- les partenariats avec Mistral AI, OVHCloud…;

- Stratégie environnementale de neutralité carbone en 2040 :

- 2030 : réduction de 54 % vs 2019 des émissions (- 52,7 % en 2024), et de 37,5 % (-23,9 % en 2024) pour le scope 3 (approvisionnements, déplacements…),

- déploiement du G4IT de mesure environnementale des services numériques,

- accompagnement des clients dans leur transition bas carbone ;

- Visibilité élevée avec la récurrence du chiffre d’affaires (plus de 40 %) grâce aux partenariats avec les clients stratégiques tels les services publics ;

- Bilan sain : dette réduite à 382 M€, soit 19 % des capitaux propres et flux de trésorerie de 432 M€.

Défis

- Intégration des nouveaux collaborateurs -attrition de 16,44 % et part des centres offshore proche de 20 % ;

- Capacité à gagner des contrats dans la défense auprès de l’OTAN en Europe et montée en puissance du contrat NS&SI avec le gouvernement britannique ;

- Intégration opérationnelle d’Aurexia, société de conseil dans le secteur financier ;

- Après une baisse de 4,9 % du chiffre d’affaires au 1er trimestre, anticipations 2025 :

- 2nd trimestre : reprise de l’activité au Royaume-Uni et du secteur public en France,

- 2nd semestre : visibilité plus limitée mais amélioration de la croissance et de la rentabilité,

- année entière : évolution du chiffre d’affaires de -2,5 % ) +0,5 %, taux de marge opérationnelle de 9,3 % à 9,8 % et flux net de trésorerie disponible de 5 % à 7 % des revenus ;

- Objectifs 2026-2028 : croissance annuelle des revenus de 2 à 5 %, marge opérationnelle de 10 % à 11 % et flux de trésorerie disponible entre 5 % et 7 % du chiffre d’affaires ;

- Dividende 2024 stable à 4,65 €, assorti d’un programme d’actions de 150 M€.

Valeurs associées

SOPRA STERIA
146,3000 EUR Euronext Paris +0,34%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

1 commentaire

  • 18:38

    Explication probable de la récente baisse
    Question pour demain , suite de la baisse ou remontée
    Et sur le fond mise a part le justificatif assez bateau du départ , y a il un probleme de fond ?

