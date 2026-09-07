Sopra Steria : décroche de -4,5%, retombe sur 164 EUR

Sopra Steria décroche de -4,5%, le titre retombe sous 165,6 EUR (ex-zénith du 18 septembre 2025) jusque sur 164 EUR.
Le prochain objectif sera le test des 155,7 EUR, ex-zénith du 2 juin dernier puis 154,5 EUR, soit la MM100.
Sopra Steria décroche de -4,5%, le titre retombe sous 165,6 EUR (ex-zénith du 18 septembre 2025) jusque sur 164 EUR.
Le prochain objectif sera le test des 155,7 EUR, ex-zénith du 2 juin dernier puis 154,5 EUR, soit la MM100.
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