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Sopra Steria : décroche de -4,5%, retombe sur 164 EUR
information fournie par Zonebourse 07/09/2026 à 17:15
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Sopra Steria décroche de -4,5%, le titre retombe sous 165,6 EUR (ex-zénith du 18 septembre 2025) jusque sur 164 EUR.

Le prochain objectif sera le test des 155,7 EUR, ex-zénith du 2 juin dernier puis 154,5 EUR, soit la MM100.

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SOPRA STERIA
164,600 EUR Euronext Paris -4,19%
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