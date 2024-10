Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Sopra Steria: création d'une direction des opérations information fournie par Cercle Finance • 25/10/2024 à 10:12









(CercleFinance.com) - Le groupe de services informatiques Sopra Steria annonce la création d'une direction des opérations groupe et la nomination de Dominique Lapère, auparavant directeur industriel, comme chief operating officer (COO) auprès du CEO Cyril Malargé.



Cette nouvelle direction est chargée de s'assurer de la meilleure exécution des opérations et de l'amélioration de la performance du groupe, grâce notamment à une évolution et une harmonisation du modèle opérationnel.



'Ce nouveau modèle d'entreprise s'appuiera sur les verticaux sectoriels du groupe ainsi que sur des centres de compétences technologiques horizontaux massifiés', explique Sopra Steria, rappelant en outre la tenue d'un capital market day le 12 décembre prochain.





