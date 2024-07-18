Sopra Steria-CA au S1 estimé à 2,95 milliards d'euros

Sopra Steria Group SA SOPR.PA :
* RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES DU 1ER SEMESTRE 2024
* CA DU S1 ESTIMÉ À EUR 2 949,4 MILLION, EN CROISSANCE TOTALE DE 3,8% ET EN CROISSANCE ORGANIQUE DE 0,3%
* LE CLIMAT D'INCERTITUDE EN FRANCE, L’ANNONCE RÉCENTE DE DIFFICULTÉS À COURT TERME DANS LE SECTEUR AÉRONAUTIQUE NE PERMETTENT PAS D’ENVISAGER UNE AUGMENTATION SIGNIFICATIVE DU NIVEAU DE CROISSANCE AU 2ÈME SEMESTRE 2024.
* TAUX DE MARGE OPÉRATIONNELLE D’ACTIVITÉ DU S1 2024 EST ESTIMÉ À 9,7%, EN AUGMENTATION DE 0,9 POINT PAR RAPPORT AU 1ER SEMESTRE 2023.
* TAUX DE MARGE NETTE DES ACTIVITÉS POURSUIVIES DU 1ER SEMESTRE EST ESTIMÉ À PLUS DE 5,5%
* SUR 2024 SOPRA STERIA VISE UN CA STABLE EN VARIATION ORGANIQUE ET UN TAUX DE MARGE OPÉRATIONNELLE D’ACTIVITÉ D’AU MOINS 9,7% EST ESTIMÉ À PLUS DE 5,5%
Texte original sur Workspace Pour plus de détails, cliquez sur SOPR.PA
(Rédaction de Gdansk)
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