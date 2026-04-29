Sopra Steria-CA à +3,2% au T1 avec l'aéronautique et la défense

(Actualisé avec détails, cours de Bourse, analyste)

L'action Sopra Steria SOPR.PA bondit en Bourse mercredi, le groupe de conseils informatiques ayant fait état d'un chiffre d'affaires en hausse organique de 3,2% au premier trimestre, citant la croissance soutenue des activités de conseil et des secteurs de l'aéronautique et de la défense-sécurité-espace.

Vers 07h46 GMT à Paris, le titre bondissait de 15,44% alors que le SBF120 .SBF120 cédait 0,38% au même moment.

Affichant un chiffre d'affaires de 1,46 milliard d'euros sur les trois premiers mois de l'année, Sopra Steria a également évoqué un effet de comparaison favorable et une amélioration des tendances d’activité dans la plupart de ses géographies.

Les performances du premier trimestre ont marqué un rebond significatif par rapport à la baisse de 4,9% enregistrée à la même période l'année dernière.

UBS a souligné que la croissance organique de 3,2% a dépassé les prévisions et constitue la plus forte progression enregistrée depuis le quatrième trimestre 2023.

"Nous pensons que le titre réagira favorablement à ce bon début d'année", a ajouté le courtier.

Le groupe a indiqué que la finalisation d'un contrat de transformation numérique avec les banques allemandes Sparda, prévue depuis 2023, avait pesé sur la croissance organique du premier trimestre. Hors impact de l'arrêt du programme, la croissance organique sous-jacente du chiffre d’affaires a été de 4,4%.

La croissance trimestrielle a été tirée par l'activité aéronautique, qui a bondi de 15%, et par l'activité défense-sécurité-espace, dont le chiffre d'affaires a progressé de 7%.

En France, Sopra Steria affiche un chiffre d'affaires de 650 millions d'euros, en croissance organique de 7,2%. Cela représente une forte accélération par rapport à la croissance de 1,6% enregistrée au trimestre précédent.

Le groupe confirme par ailleurs ses objectifs pour 2026, dont un taux de croissance organique du chiffre d’affaires entre +1,0% et +2,0%.

(Rédigé par Etienne Breban, avec Leo Marchandon, édité par Augustin Turpin)