information fournie par Reuters • 24/11/2025 à 15:30

Sopra Steria annonce un partenariat stratégique entre CNN MCO, Thales et CS Group

Sopra Steria Group SA SOPR.PA :

* PARTENARIAT STRATÉGIQUE ENTRE CNN MCO, THALES ET CS GROUP

* POUR LA MODERNISATION DE 3 PORTE-HÉLICOPTÈRES AMPHIBIES DE LA MARINE NATIONALE

