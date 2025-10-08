Sopra Steria annonce le départ de son Directeur général
information fournie par Zonebourse 08/10/2025 à 18:06
Un processus de sélection de son successeur est engagé sous la supervision du comité des nominations. La transition sera assurée par une équipe resserrée autour du Directeur des opérations.
Le Conseil réaffirme sa confiance dans l'équipe dirigeante et confirme le maintien des objectifs 2025, avec la publication du chiffre d'affaires trimestriel prévue le 29 octobre 2025 avant bourse.
Valeurs associées
|146,3000 EUR
|Euronext Paris
|+0,34%
