Sopra Steria annonce convocation assemblée générale des actionnaires
information fournie par Reuters 21/04/2026 à 18:03

* Sopra Steria tiendra assemblée générale mixte actionnaires 20 mai 2026 à Paris, au Pavillon Dauphine. * Vote prévu sur comptes annuels et consolidés 2025. * Décision attendue sur affectation résultat 2025, fixation dividende 5,3 EUR par action, détachement 2 juin 2026, mise en paiement 4 juin 2026.

* Consultation actionnaires sur rémunération mandataires sociaux 2025, politiques de rémunération, plafond annuel rémunération administrateurs fixé à 700 000 EUR. * Résolutions soumises sur renouvellement mandats d’administrateur Pascal Daloz et Noëlle Lenoir, rachat d’actions jusqu’à 10% capital, annulation éventuelle titres rachetés, délégations financières pour émissions de titres, attributions gratuites, augmentation de capital réservée salariés, modifications statuts. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Sopra Steria Group SA published the original content used to generate this news brief on April 21, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

(C) Copyright 2026 - Public Technologies (PUBT) Original Document: https://docs.publicnow.com/E1EE962DD498C61BE4316CB053A6036CA237A611

