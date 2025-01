Sopra Steria: acquisition d'Aurexia dans le conseil information fournie par Cercle Finance • 31/01/2025 à 09:27









(CercleFinance.com) - Sopra Steria a annoncé jeudi soir mener des négociations exclusives en vue de racheter Aurexia, un cabinet de conseil en management français spécialisé dans les services financiers.



Dans un communiqué, le groupe technologique indique que le projet d'acquérir 100% d'Aurexia s'inscrit dans le cadre de sa stratégie visant à développer ses activités de conseil, avec l'ambition d'en doubler la taille d'ici à 2028.



La société explique vouloir générer à cette échéance plus de 12% de son chiffre d'affaires dans ce métier.



L'opération doit lui permettre d'augmenter ses capacités et son expertise dans le domaine, tout en renforçant sa présence au sein des principales institutions financières françaises.



Créé en 2006 et basé à Paris, Aurexia accompagne les directions des banques et des compagnies d'assurance françaises dans leurs projets de développement, d'efficacité opérationnelle et de mise en conformité.



Avec un effectif de 140 consultants, le cabinet prévoit de réaliser en 2024 un chiffre d'affaires de près de 20 millions d'euros, soit une croissance de l'activité de 11%.



Sopra Steria, qui emploie déjà plus de 400 consultants dans le secteur des services financiers en France, prévoit de finaliser la transaction au 2ème trimestre.



A la Bourse de Paris, le titre Sopra Steria reculait de 0,7% vendredi matin suite à l'officialisation de cette acquisition, dont l'impact financier reste 'marginal' selon les analystes, dans un marché parisien en hausse de 0,2%.



Le titre affiche encore un gain de plus de 4% depuis le 1er janvier.





