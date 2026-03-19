information fournie par Reuters • 19/03/2026 à 11:31

Sopra Steria a été sélectionné par le CNES pour la future offre européenne de surveillance spatiale

Sopra Steria Group SA SOPR.PA :

* SOPRA STERIA SÉLECTIONNÉ PAR LE CNES POUR STRUCTURER LA FUTURE OFFRE EUROPÉENNE DE SURVEILLANCE SPATIALE

Texte original https://tinyurl.com/yckfy97s Pour plus de détails, cliquez sur SOPR.PA

(Rédaction de Gdansk)