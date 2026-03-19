Sopra Steria a été sélectionné par le CNES pour la future offre européenne de surveillance spatiale

Sopra Steria Group SA SOPR.PA :
* SOPRA STERIA SÉLECTIONNÉ PAR LE CNES POUR STRUCTURER LA FUTURE OFFRE EUROPÉENNE DE SURVEILLANCE SPATIALE
Texte original https://tinyurl.com/yckfy97s Pour plus de détails, cliquez sur SOPR.PA
(Rédaction de Gdansk)
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