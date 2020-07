Sophie Bigeard quitte OFI AM pour une boutique suisse

(NEWSManagers.com) - Figure de la sélection de fonds de la Place parisienne, Sophie Bigeard vient de quitter OFI AM après plus de seize années de collaboration pour rejoindre la branche française de Quaero Capital. Elle y dirige le pôle multi-classe d'actifs depuis juin, selon son profil LinkedIn. Quaero Capital est une société de gestion suisse basée à Lausanne avec environ 2 milliards d'euros d'encours.Sophie Bigeard a débuté sa carrière à la Banque du Louvre (1995-1997), avant de rejoindre SGBT comme gérante de fonds de fonds (1997-2004). Elle a intégré OFI AM en 2004 comme gérante, avant d'être promue responsable de la multigestion long only en 2014, puis responsable de l'analyse et la sélection de fonds en 2017.