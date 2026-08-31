Sony et Warner Music poursuivent Anthropic en justice pour l'utilisation de chansons dans l'entraînement de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Blake Brittain

Les filiales d’édition musicale de Sony Music 6758.T et de Warner Music WMG.O ont poursuivi Anthropic devant le tribunal fédéral de Californie pour utilisation abusive présumée de leurs compositions musicales protégées par le droit d’auteur afin d’entraîner ses modèles d’IA Claude.

Sony et Warner ont déclaré dans la plainte , déposée vendredi, qu'Anthropic avait piraté des centaines de paroles de chansons et de partitions des Beatles, de Taylor Swift, de Michael Jackson et de centaines d'autres artistes afin d'entraîner Claude à répondre à des demandes humaines.

Cette action en justice est la dernière d’une vague de poursuites intentées contre des entreprises technologiques par des titulaires de droits d’auteur – notamment des auteurs, des éditeurs, des maisons de disques et des organes de presse – au sujet de l’utilisation de leurs œuvres pour entraîner des systèmes d’IA . Universal Music Group UMG.AS avait déjà poursuivi Anthropic en 2023 pour utilisation présumée de paroles de chansons protégées par le droit d’auteur dans le cadre de l’entraînement de l’IA, dans le cadre d’un procès toujours en cours.

Anthropic est devenue la première entreprise spécialisée dans l’IA à régler l’un de ces litiges l’année dernière, en versant 1,5 milliard de dollars pour mettre fin à un recours collectif intenté par un groupe d’auteurs.

"Anthropic considère manifestement qu’il s’agit simplement du coût de ses activités, étant donné que l’ensemble de son modèle économique continue de reposer sur la violation des droits d’auteur", ont déclaré Sony et Warner dans leur plainte. "Et 1,5 milliard de dollars ne constituent manifestement pas un montant de règlement suffisamment élevé pour dissuader les pratiques illicites d’une entreprise qui a su tirer parti de ces violations massives pour atteindre une valorisation stupéfiante de 2 000 milliards de dollars."

Les porte-parole d’Anthropic, de Sony Music et de Warner Music n’ont pas immédiatement répondu lundi aux demandes de commentaires.

La plainte allègue qu’Anthropic a obtenu illégalement les paroles et les partitions des éditeurs via des téléchargements torrent afin d’entraîner Claude, et que ce dernier est capable de reproduire "mot pour mot" des paroles protégées par le droit d’auteur lorsqu’on le lui demande.

Sony et Warner ont également déclaré qu’Anthropic avait utilisé leurs paroles pour apprendre à Claude à "générer de vastes quantités de paroles de chansons prétendument 'nouvelles', générées par l’IA, qui font concurrence aux œuvres légitimes protégées par le droit d’auteur des éditeurs de musique en tant que substituts nuisibles sur le marché".

Les maisons de disques réclament des dommages-intérêts pouvant atteindre 150 000 dollars pour chaque droit d’auteur violé, ainsi qu’une ordonnance judiciaire interdisant à Anthropic d’utiliser leurs œuvres.