Sonos: départs en série, mais le titre rebondit

(CercleFinance.com) - Le fabricant américain de systèmes audio sans fil Sonos a annoncé mercredi avoir mis fin aux fonctions de son directeur produit, Maxime Bouvat-Merlin, un poste que le groupe a décidé de purement et simplement supprimer.



Ce départ survient deux jours à peine après l'officialisation de la démission du directeur général, Patrick Spence, et de son remplacement à titre intérimaire par Tom Conrad, un membre indépendant du conseil d'administration précédemment passé chez Pandora, Snap et Apple.



Le groupe de Santa Barbara (Californie) indique avoir lancé le processus de recrutement de son prochain directeur général en collaboration avec une agence de chasseurs de tête de premier plan.



Ces chamboulements s'expliquent par les difficultés que rencontre l'entreprise depuis le printemps dernier, entre l'accueil décevant réservé à son tout premier casque audio, le Sonos Ace, et les problèmes liés au déploiement de sa nouvelle application baptisée 'S2'.



Cette nouvelle version de son interface était censée donner le contrôle aux utilisateurs en leur offrant une expérience d'écoute personnalisée plus agréable, plus simple et plus rapide en leur permettant d'organiser leurs playlists, albums et favoris à partir de plus de 80 services de streaming.



Mais son lancement a été émaillée par l'apparition de nombreux 'bugs' techniques, une débâcle que le groupe technologique américain peine à surmonter.



'Les logiciels se trouvent au coeur de ses matériels et avec les multiples problèmes qui affectent les logiciels, les équipements sont devenus peu maniables', expliquent les analystes de Jefferies.



Résultat, ajoutent-ils, 'les clients existants sont frustrés, malgré la mise en ligne de correctifs toutes les deux semaines et les nouveaux clients reportent leurs décisions d'achat en attendant que les problèmes soient résolus', poursuit Jefferies.



Dans ce contexte, la publication des résultats trimestriels, prévue le 6 février, sera suivie de près par les investisseurs.



En attendant, le titre Sonos rebondissait de près de 2% aujourd'hui, ce qui ne l'empêchait pas d'accuser un repli de près de 10% sur les 12 mois écoulés.





