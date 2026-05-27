SONDAGE-Le S&P 500 devrait terminer l'année en légère hausse, malgré la poursuite du conflit

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* L'indice de référence S&P 500 devrait clôturer l'année 2026 à 7 620 points

* Le S&P 500 devrait atteindre 8 050 points d'ici mi-2027

* Le Dow Jones devrait terminer l'année à 52 500 points

(Ajout d'un graphique et d'un lien vers les données du sondage, paragraphe 2) par Caroline Valetkevitch

L'indice de référence Standard & Poor's 500 terminera l'année 2026 légèrement au-dessus de ses niveaux records actuels, selon un sondage Reuters réalisé auprès d'analystes boursiers, qui ont souligné les risques liés à la hausse des prix de l'énergie et à l'inflation si la guerre au Moyen-Orient devait se prolonger. L'indice .SPX terminera l'année 2026 à 7 620 points, soit 1,3 % au-dessus de son cours de clôture de mardi à 7 519,12 points, selon l'estimation médiane de 47 stratèges de marché, analystes et gestionnaires de portefeuille interrogés entre le 15 et le 26 mai. Ils prévoient que l'indice de référence atteindra 8 050 points d'ici mi-2027. Ouvrir le lien vers les données détaillées du sondage Reuters

En février, un groupe similaire prévoyait que le S&P 500 terminerait l'année à 7 500 points.

Après une solide saison des résultats aux États-Unis au premier trimestre, des prévisions de bénéfices optimistes pour le reste de l'année et l'espoir de progrès dans les négociations visant à mettre fin à la guerre entre les États-Unis, Israël et l'Iran, le S&P 500 a récemment atteint une série de records.

« Nous bénéficions de solides vents favorables structurels liés à l'IA, qui ont été confirmés par les résultats que nous avons observés, et cela a aidé les actions à se redresser après les creux de mars », a déclaré Anthony Saglimbene, stratège en chef des marchés chez Ameriprise.

« Ce qui a changé aujourd’hui, c’est que les prix de l’énergie sont plus élevés, que les taux remontent et que l’inflation semble s’ancrer davantage. » Il table sur un objectif de 7 500 points pour le S&P 500 en fin d’année.

UNE CORRECTION PEU PROBABLE Les négociations visant à mettre fin à la guerre se sont avérées compliquées. L'Iran a déclaré mardi que les États-Unis avaient violé un cessez-le-feu en frappant des cibles près du détroit d'Ormuz, objet du litige.

Les craintes d'inflation liées à la guerre ont récemment fait grimper les rendements obligataires et se répercutent de plus en plus sur les anticipations de taux d'intérêt. Les marchés à terme anticipent désormais une hausse des taux par la Réserve fédérale plus tard en 2026.

Au début de cette année, les marchés tablaient sur des baisses de taux plus favorables aux actions.

Mais neuf des 13 personnes ayant répondu à une question supplémentaire du sondage ont déclaré qu'une correction du S&P 500 au cours des trois prochains mois était peu probable, tandis que seules quatre ont estimé qu'elle était probable.

En mars, les indices Nasdaq Composite .IXIC et Dow Jones Industrial Average .DJI ont tous deux connu des corrections, chutant d'au moins 10 % par rapport à leurs plus hauts historiques respectifs.

Le sondage prévoit que le Dow Jones terminera l'année à 52 500 points. Il a clôturé mardi à 50 461,68 points.

DES PRÉVISIONS DE BONS RÉSULTATS

La solidité des résultats et le regain d'optimisme autour de l'IA ont permis aux investisseurs, dans une certaine mesure, de faire abstraction de la flambée des prix du pétrole, de la guerre et d'autres facteurs négatifs.

Les actions des fabricants de puces ont fortement progressé depuis le début de l'année. L'indice des semi-conducteurs .SOX a augmenté de plus de 80 % depuis fin décembre. La semaine dernière, le géant de l'IA Nvidia NVDA.O a prévu un chiffre d'affaires au deuxième trimestre supérieur aux estimations de Wall Street et a annoncé un programme de rachat d'actions de 80 milliards de dollars. Son directeur général, Jensen Huang, a cherché à rassurer les investisseurs d' s en leur affirmant que l'entreprise la plus valorisée au monde pouvait maintenir sa croissance spectaculaire.

Les prévisions de croissance des bénéfices de l' du S&P 500 en glissement annuel pour 2026 ont bondi de 16 % début janvier à près de 25 % la semaine dernière, selon les données de LSEG. La dernière fois que la croissance annuelle des bénéfices a été plus élevée, c'était en 2021, au lendemain des premières répercussions de la pandémie, selon Tajinder Dhillon, responsable de la recherche sur les bénéfices chez LSEG.

« Que l'investissement dans l'IA porte finalement ses fruits ou non... la plupart des grandes entreprises, sinon toutes, se livrent à une course effrénée pour devancer et mieux comprendre cette nouvelle technologie, et cette course à l'armement en matière d'IA entraînera probablement une hausse des prix à court terme », a déclaré Chris Zaccarelli, directeur des investissements chez Northlight Asset Management. Il prévoit que le S&P 500 terminera l'année à 8 300 points.

(Autres articles issus du dossier de Reuters sur les marchés boursiers mondiaux au deuxième trimestre)