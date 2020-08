Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Somalie-16 victimes dans l'attaque de l'hôtel à Mogadiscio, 5 soldats tués près de Baidoa Reuters • 17/08/2020 à 13:00









MOGADISCIO, 17 août (Reuters) - L'attaque par Al Chabaab dimanche d'un hôtel de Mogadiscio, capitale de la Somalie, a fait au moins 16 morts alors que le groupe islamiste lançait une autre offensive contre une base militaire somalienne, a déclaré un porte-parole du gouvernement. Sur la plage du Lido, des militants d'Al Chabaab ont fait exploser une voiture piégée près de l'hôtel Elite avant d'ouvrir le feu avec des fusils d'assaut, coûtant la vie à 16 personnes, dont cinq assaillants. Au moins 43 blessés ont été transportés vers les hôpitaux, a rapporté lundi Abdikadir Abdirahman Haji Aden, propriétaire des ambulances Aamin. Cinq soldats ont également été tués lundi dans la région de Goofgaduud, dans le sud-ouest de la Somalie, après qu'un kamikaze a percuté le portail d'une base militaire et permis aux combattants d'Al Chabaab d'y poser une bombe dissimulée dans un cadavre, a déclaré Mohamed Aden, officier de Baidoa. Abdiasis Abu Musab, porte-parole des opérations militaires d'Al Chabaab, a toutefois déclaré à Reuters que les assaillants avaient tué huit soldats, dont le commandant de la base. Affilié à Al-Qaïda, le groupe islamiste cherche à renverser le gouvernement somalien pour établir un État islamique. Depuis 2008, il mène des assauts armés contre des militaires du pays et ses voisins kenyan et ougandais, et vise régulièrement les établissements très fréquentés de la capitale. (Abdi Sheikh; version française Juliette Portala, édité par Jean-Michel Bélot)

