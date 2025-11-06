Solventum revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels grâce à la solidité de ses équipements chirurgicaux

Solventum SOLV.N a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices ajustés pour l'ensemble de l'année après avoir dépassé ses résultats trimestriels jeudi, la société de soins de santé bénéficiant d'une demande élevée pour les procédures chirurgicales.

La société, issue de 3M MMM.N en 2024, est l'un des plus grands fournisseurs de dispositifs de stérilisation, de pansements, de rubans médicaux et d'autres consommables hospitaliers.

Solventum, qui a également dévoilé un programme quadriennal visant à stimuler la croissance, s'attend désormais à ce que son bénéfice ajusté par action en 2025 se situe entre 5,98 et 6,08 dollars, contre une prévision antérieure de 5,88 à 6,03 dollars.

Les ventes de l'activité dominante MedSurg, qui fournit des pansements et du matériel chirurgical, ont augmenté de 2,1 % à 1,21 milliard de dollars au cours du trimestre.

Sur une base ajustée, la société a déclaré un bénéfice par action de 1,50 $ pour le troisième trimestre, supérieur aux estimations moyennes des analystes de 1,42 $, selon les données compilées par LSEG.

Le chiffre d'affaires trimestriel total s'est élevé à 2,10 milliards de dollars, contre 2,09 milliards de dollars attendus.

Le programme "Transformer pour l'avenir" devrait générer environ 500 millions de dollars d'économies annuelles une fois qu'il sera entièrement mis en œuvre et coûtera environ 500 millions de dollars pour son exécution, a déclaré la société.

Les actions de la société ont augmenté d'environ 2 % dans les échanges prolongés.