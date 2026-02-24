Solvay va réduire la voilure dans la soude à Torrelavega
information fournie par Zonebourse 24/02/2026 à 07:26
A compter du 3e trimestre 2026, et sous réserve du processus de consultation requis, le chimiste belge ramènera la capacité de production de soude de son usine de Torrelavega de 600 à 420 kilotonnes. Les opérations liées au bicarbonate de sodium restent inchangées.
"Cet ajustement répond directement à des conditions de marché difficiles, caractérisées par un surapprovisionnement mondial ainsi que par des coûts élevés et durables de l'énergie et du carbone en Europe", explique Solvay.
Torrelavega se concentrera sur le service aux clients régionaux spécialisés en soude et en bicarbonate de sodium premium. L'approvisionnement des clients reste entièrement garanti via le site et le réseau mondial du groupe.
Cette mesure entraînera une réduction nette de 77 postes maximum, Solvay s'engageant à "gérer l'impact pour ses employés en étroite consultation avec les représentants des employés, dans le but clair de trouver des solutions et des mesures de soutien socialement responsables".
