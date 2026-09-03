Solvay va augmenter sa capacité de production de peroxyde d'hydrogène de qualité électronique à Taïwan

Solvay SA SOLB.BR :

* AUGMENTERA SA CAPACITÉ DE PRODUCTION DE PEROXYDE D'HYDROGÈNE DE QUALITÉ ÉLECTRONIQUE À TAÏWAN PAR L'INTERMÉDIAIRE DE SHINSOL ADVANCED CHEMICALS

* AVEC CETTE EXTENSION, LA CAPACITÉ DE PRODUCTION ANNUELLE AURA PLUS QUE DOUBLÉ D'ICI FIN 2026

Texte original nFWN44U1CE

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(Rédaction de Gdansk)