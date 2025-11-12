Solvay s'associe à Permag pour l'approvisionnement de matériaux de terres rares

Solvay SA SOLB.BR :
* ANNONCE UN NOUVEL ACCORD STRATÉGIQUE AVEC PERMAG (ÉTATS-UNIS)
* ASSURER UN APPROVISIONNEMENT FIABLE EN MATÉRIAUX DE TERRES RARES
Pour plus de détails, cliquez sur SOLB.BR
(Rédaction de Gdansk)
Solvay SA SOLB.BR :
* ANNONCE UN NOUVEL ACCORD STRATÉGIQUE AVEC PERMAG (ÉTATS-UNIS)
* ASSURER UN APPROVISIONNEMENT FIABLE EN MATÉRIAUX DE TERRES RARES
Pour plus de détails, cliquez sur SOLB.BR
(Rédaction de Gdansk)
|26,9000 EUR
|Euronext Bruxelles
|-0,15%
Le délinquant sexuel américain Jeffrey Epstein a affirmé que Donald Trump "savait à propos des filles" dans un email de 2019 attribué au financier new-yorkais mort en prison la même année, et rendu public mercredi par des parlementaires démocrates. La Maison Blanche ... Lire la suite
par Claude Chendjou Les Bourses européennes ont terminé mercredi dans le vert une séance marquée par l'appétit pour les actifs risqués et le recul de la volatilité alors que les traders anticipent la fin de la paralysie de l'administration fédérale américaine, ... Lire la suite
Le Conseil d'administration de Carrefour annonce l'arrivée de la famille Saadé, comme nouvel actionnaire de référence de Carrefour avec une participation d'environ 4% du capital. Le Conseil d'administration de Carrefour a coopté Carrix, entité détenue par la famille ... Lire la suite
La paralysie budgétaire aux Etats-Unis touche à sa fin mercredi avec l'adoption attendue d'une proposition de loi au Congrès, après six semaines de "shutdown" qui ont déréglé de nombreux pans de l'économie et laissent un goût amer à l'opposition démocrate. Un vote ... Lire la suite
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer