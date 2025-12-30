Nouveau plus bas record pour le chômage au Brésil

( AFP / CARL DE SOUZA )

Le taux de chômage au Brésil a poursuivi sa baisse historique lors de la période allant de de septembre à novembre, battant un nouveau record malgré la surtaxe douanière imposée par les Etats-Unis, selon les chiffres officiels publiés mardi.

Il est tombé à 5,2%, le plus bas depuis 2012, lorsque l'institut de statistiques IBGE a adopté sa méthode de calcul actuelle, en analysant des trimestres glissants.

À titre de comparaison, il s'élevait à 6,1% sur la période corespondante de 2024.

Depuis 2012, le taux de chômage n'était jamais passé sous les 6% avant le trimestre avril-juin 2025, quand il avait atteint 5,8%, avant de continuer à fléchir au cours du second semestre.

Selon l'IBGE, la baisse observée lors du trimestre septembre-novembre est liée notamment à la création de 492.000 postes dans un secteur qui regroupe l'administration publique, la défense, la sécurité, la santé et les services sociaux.

La part de la population active travaillant dans le secteur informel reste néanmoins très élevée, à 37,7%.

Le taux de chômage a continué à baisser dans une période encore concernée par la surtaxe douanière de 40% imposée par les Etats-Unis sur de nombreux produits brésiliens début août.

Washington l'a toutefois considérablement allégée à la mi-novembre, retirant notamment les droits de douane supplémentaires sur la viande et le café, dont le Brésil est le premier exportateur mondial.