Un loueur chinois commande 30 Airbus A320neo

La société de location d'avions China Aircraft Leasing Group Holdings (CALC) a signé une commande "ferme" de 30 appareils de la gamme A320neo auprès d' Airbus , a annoncé mardi l'avionneur européen.

( AFP / ERIC CABANIS )

C'est le cinquième contrat que CALC signe avec Airbus, portant à 282 le nombre total d'appareils commandés, dont 203 appareils de la gamme A320neo. Cette nouvelle commande vise à "répondre à la forte demande" de la clientèle du loueur.

Le montant du contrat n'a pas été divulgué et Airbus ne publie plus les tarifs de ses appareils depuis 2018. La livraison des 30 nouveaux appareils est prévue jusqu'en 2033, selon CALC, société basée à Hong Kong.

"Cette dernière commande reflète notre vision commune de l'innovation et de l'aviation durable" a déclaré Mike Poon, directeur exécutif et PDG de CALC, cité dans un communiqué commun.

"La connaissance approfondie du marché et des besoins de ses clients dont fait preuve CALC témoigne de la qualité de la famille A320neo", a souligné pour sa part Benoît de Saint-Exupéry, vice-président exécutif des ventes de la division avions commerciaux d'Airbus.

L'A320, dont la gamme inclut les A319, A320 et A321 de grande capacité, est le type d'appareil commercial civil le plus vendu au monde, commandé à près de 19.500 exemplaires, dont plus de 7.000 restent à livrer.