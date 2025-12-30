 Aller au contenu principal
Baisses d'impôts, contribution des banques, retraites : comment l'Italie a orienté son budget pour 2026
information fournie par Boursorama avec Media Services 30/12/2025 à 15:26

La Première ministre Giorgia Meloni s'est félicitée d'un budget "sérieux" prenant acte des "ressources limitées disponibles" du pays, axées sur quatre "priorités fondamentales".

Giorgia Meloni, à Rome, le 14 décembre 2025 ( AFP / TIZIANA FABI )

Le Parlement italien a approuvé mardi 30 décembre un budget 2026 comportant quelques baisses d'impôts pour les classes moyennes et une nette mise à contribution des banques.

La loi de finances prévoit notamment une baisse d'impôts d'environ 9 milliards d'euros sur trois ans, fléchée pour les classes moyennes, et une amnistie fiscale pour l'année 2023. Le taux d'imposition passe de 35 à 33% pour les revenus allant jusqu'à 50.000 euros. A l'autre bout du spectre, le forfait fiscal prévu pour attirer les étrangers ainsi que les Italiens qui voudraient rentrer au pays passe de 200.000 à 300.000 euros annuels.

C'est un budget "sérieux et responsable, élaboré dans un contexte complexe, qui concentre les ressources limitées disponibles sur certaines priorités fondamentales: les familles, l'emploi, les entreprises et la santé", s'est félicitée sur X la Première ministre italienne Giorgia Meloni, à la tête d'un gouvernement ultra-conservateur.

3 mois de plus pour la retraite à taux plein

La loi de finances inclut aussi un financement supplémentaire du système de santé publique, en souffrance, à hauteur de 6,6 milliards d'euros en 2026, pour notamment réaligner les salaires du secteur et recruter des médecins et des infirmiers. Pour rester à l'équilibre, le budget prévoit de faire contribuer les banques et assurances à hauteur de 11 milliards d'euros entre 2026 et 2028, avec plusieurs hausses d'impôts. Du côté des consommateurs, le diesel et les cigarettes seront également taxés davantage.

Concernant les retraites, le gouvernement a légèrement repoussé l'âge de départ: les Italiens ne pourront prendre leur retraite à taux plein qu'à 67 ans et trois mois à partir de 2028, contre 67 ans auparavant. Les entreprises voient leurs avantages fiscaux prolongés sur leurs investissements dans des machines, entre autres.

Le gouvernement a également prévu un cadeau pour les collèges et lycées privés, avec un nouveau bonus allant jusqu'à 1.500 euros par an et par enfant pour les familles modestes qui veulent inscrire leur enfant hors des écoles publiques.

Ce budget contenu de 22 milliards d'euros prévoit seulement un milliard d'euros de déficit, visant à respecter le plafond européen. Un amendement stipule aussi que les réserves d'or de la Banque d'Italie "appartiennent au peuple italien". Mais après des critiques de la Banque centrale européenne, la loi fait maintenant référence au respect des traités européens en la matière.

