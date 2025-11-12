Solvay s'associe à Noveon forge pour la fourniture de matériaux de terres rares

Solvay SA SOLB.BR :
* SOLVAY ET NOVEON CONCLUENT UN PARTENARIAT POUR LA FOURNITURE DE MATÉRIAUX DE TERRES RARES LÉGERS ET LOURDS
* SOLVAY FOURNIRA DES OXYDES DE TERRES RARES À NOVEON À PARTIR DE 2026
* SOLVAY FOURNIRA DES OXYDES DE NÉODYME-PRASÉDYME (NDPR), DE DYSPROSIUM (DY) ET DE TERBIUM (TB) À NOVEON
(Rédaction de Gdansk)
