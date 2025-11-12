 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 257,50
+1,16%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Solvay s'associe à Noveon forge pour la fourniture de matériaux de terres rares
information fournie par Reuters 12/11/2025 à 18:10

Solvay SA SOLB.BR :

* SOLVAY ET NOVEON CONCLUENT UN PARTENARIAT POUR LA FOURNITURE DE MATÉRIAUX DE TERRES RARES LÉGERS ET LOURDS

* SOLVAY FOURNIRA DES OXYDES DE TERRES RARES À NOVEON À PARTIR DE 2026

* SOLVAY FOURNIRA DES OXYDES DE NÉODYME-PRASÉDYME (NDPR), DE DYSPROSIUM (DY) ET DE TERBIUM (TB) À NOVEON

Pour plus de détails, cliquez sur SOLB.BR

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

SOLVAY
26,9000 EUR Euronext Bruxelles -0,15%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank