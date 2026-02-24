Solvay : résultats du quatrième trimestre et de l’année 2025

Communiqué de presse Information réglementée publiée le 24 février 2026 à 7h00 CET

Forte génération de cash dans un environnement difficile

Faits marquants

Le chiffre d'affaires net sous-jacent pour l’ensemble de l’année 2025 s’élève à €4,3 milliards, en baisse de ‑6,5% en organique par rapport à 2024. Les marchés export du carbonate de soude et de Coatis ont été plus faibles en 2025, tandis que les peroxydes et le bicarbonate ont progressé d’une année sur l’autre.

pour l’ensemble de l’année 2025 s’élève à €4,3 milliards, en baisse de ‑6,5% en organique par rapport à 2024. Les marchés export du carbonate de soude et de Coatis ont été plus faibles en 2025, tandis que les peroxydes et le bicarbonate ont progressé d’une année sur l’autre. L’EBITDA sous-jacent ressort à €881 millions (‑13,4% en organique vs 2024), maintenant une solide marge d’EBITDA sous-jacent de 20,7% malgré les défis.

ressort à €881 millions (‑13,4% en organique vs 2024), maintenant une solide marge d’EBITDA sous-jacent de 20,7% malgré les défis. Les efforts de transformation stratégique ont continué de produire des résultats tangibles, avec des économies de coûts structurelles de €101 millions en 2025 (€211 millions cumulés). Les dépenses de transformation ont réduit l’EBITDA 2025 de €‑27 millions et le Free cash flow 1 de €‑71 millions.

ont continué de produire des résultats tangibles, avec des de €101 millions en 2025 (€211 millions cumulés). Les ont réduit l’EBITDA 2025 de €‑27 millions et le Free cash flow de €‑71 millions. Le résultat net sous-jacent des activités poursuivies s’élève à €306 millions en 2025, contre €445 millions en 2024.

des activités poursuivies s’élève à €306 millions en 2025, contre €445 millions en 2024. Solide génération de Free cash flow 1 , à €350 millions en 2025, les sorties de trésorerie liées aux provisions ayant été compensées par une forte contribution du besoin en fonds de roulement et des investissements contenus à €292 millions sur l’année.

, à €350 millions en 2025, les sorties de trésorerie liées aux provisions ayant été compensées par une forte contribution du besoin en fonds de roulement et des contenus à €292 millions sur l’année. La dette nette sous-jacente est stable à €1,6 milliard, ce qui représente un ratio d’endettement de 1,8x.

est stable à €1,6 milliard, ce qui représente un ratio d’endettement de 1,8x. Dividende brut total proposé : €2,43 par action, soumis à l’approbation des actionnaires.

total proposé : €2,43 par action, soumis à l’approbation des actionnaires. La feuille de route de durabilité progresse comme prévu. Les émissions de CO₂eq Scope 1&2 sont réduites de -29 % par rapport à 2021, déjà proches de l’objectif 2030.

progresse comme prévu. Les émissions de CO₂eq Scope 1&2 sont réduites de -29 % par rapport à 2021, déjà proches de l’objectif 2030. Perspectives 2026 : Solvay prévoit un EBITDA sous-jacent compris entre €770 millions et €850 millions et un Free Cash Flow 1 d’au moins €200 millions (net des dépenses de transformation).

: Solvay prévoit un EBITDA sous-jacent compris entre €770 millions et €850 millions et un Free Cash Flow d’au moins €200 millions (net des dépenses de transformation). Confirmation de la politique de dividende (stable à croissant) et de l’engagement à rester “ investment grade ”.

Chiffres clés sous-jacents (en M€) T4 2025 T4 2024 % % organique 2025 2024 % % organique Chiffre d'affaires net 995 1 134 -12,3% -9,6% 4 262 4 686 -9,0% -6,5% EBITDA 169 256 -33,9% -29,8% 881 1 052 -16,3% -13,4% Marge d'EBITDA 17,0% 22,6% -5,6pp 20,7% 22,5% -1,8pp FCF 1 137 41 n.m. 350 361 -3,0% ROCE 13,6% 17,6% -4,0pp

1 Free cash flow (FCF) est le Free cash flow aux actionnaires de Solvay des activités poursuivies.

Philippe Kehren, CEO de Solvay

« En 2025, nous avons enregistré une solide performance en matière de free cash flow et maintenu une marge d’EBITDA attractive, tout en poursuivant les engagements stratégiques et de durabilité qui façonnent Solvay sur le long terme, et ce malgré la faiblesse persistante des marchés et un contexte géopolitique toujours incertain. Nos avancées en matière de réductions des coûts, notre discipline dans l’allocation du capital et le développement de nos projets liés à la transition énergétique témoignent de la détermination de nos équipes. À court terme, certaines dépenses de transformation pèsent sur nos résultats, mais elles sont indispensables pour bâtir le Solvay de demain. »

Focus sur l’allocation du capital, les coûts et la génération de cash

Solvay reste pleinement engagée dans sa stratégie de « chimie essentielle » et dans sa politique claire d’allocation du capital.

Dans l’environnement difficile actuel, les économies de coûts constituent un levier essentiel utilisé par le management pour soutenir la performance. Le programme d’économies a déjà généré plus de €200 millions au cours des deux premières années, en s’appuyant notamment sur la digitalisation et à la simplification du groupe.

Plus particulièrement, au cours des deux dernières années, l’entreprise a optimisé son empreinte industrielle afin de conserver une base d’actifs hautement compétitive, et de l’adapter lorsque nécessaire, aux dynamiques d’offre et de demande. Solvay a annoncé hier le lancement d’un processus de consultation visant à ajuster la capacité de production de Torrelavega (Espagne) à 420 kt. Dans l’activité Peroxides, les sites de Warrington (Royaume‑Uni) et Povoa (Portugal) ont été fermés. L’activité Special Chem a fermé son site de Salindres (France) et annoncé la restructuration de ses deux sites allemands.

Solvay priorise ses investissements conformément à son cadre d’allocation du capital, en donnant la priorité aux investissements essentiels et au versement des dividendes. Les investissements discrétionnaires sont dimensionnés en fonction de leur pertinence et de leur soutenabilité financière, et resteront à court terme concentrés sur des opportunités de croissance ciblées, telles que le bicarbonate et les peroxydes de grade électronique. Enfin, le groupe poursuivra l’examen de son portefeuille afin de garantir son alignement avec sa stratégie de long terme et ses priorités d’allocation du capital.

Perspectives 2026

En 2026, Solvay anticipe que les tensions géopolitiques et macroéconomiques persisteront et continueront de peser sur la demande des marchés finaux, tandis que la pression concurrentielle sur les prix devrait se maintenir dans certaines lignes de produits. Les dépenses de transformation (sortie du Transition Services Agreement, déploiement du nouvel ERP, restructuration des activités Fluorine) continueront d’avoir un impact négatif sur l’EBITDA et le Free Cash Flow, avant de s’atténuer progressivement à partir de 2027. Enfin, le groupe poursuivra en 2026 l’optimisation de son portefeuille de droits d’émission de CO₂, avec un impact similaire à celui observé en 2025.

Perspectives de Solvay pour l’exercice 2026 :

EBITDA sous-jacent entre €770 millions et €850 millions. Ce chiffre inclut en 2026 un impact négatif de €20 millions lié aux devises (sur la base d’un taux EUR/USD 2 de 1,20) ainsi que €40 millions de dépenses de transformation.

de 1,20) ainsi que €40 millions de dépenses de transformation. Free Cash Flow aux actionnaires de Solvay des activités poursuivies d’au moins €200 millions, net d’environ €90 millions de dépenses de transformation, et avec des investissements plafonnés à €300 millions.

Économies structurelles cumulées attendues à environ €300 millions fin 2026.





Solvay réaffirme son engagement envers les piliers de sa politique financière : un dividende stable à croissant et une notation “investment grade”.

2 Solvay est exposée à différentes devises. L’impact annuel moyen de la conversion des devises sur l’EBITDA sous-jacent est estimé à environ €10 millions pour un mouvement de 5 cents USD, et à €5 millions pour un mouvement de 25 cents BRL

Dividende

Conformément à la politique de dividende, le Conseil d’administration a décidé de proposer un dividende brut total de €2,43 par action, sous réserve de l’approbation des actionnaires lors de l’Assemblée générale ordinaire prévue le 12 mai 2026. Si cette proposition est approuvée, et compte tenu du dividende intermédiaire brut de €0,97 par action versé le 21 janvier 2026, un dividende brut final de €1,46 par action sera payé le 20 mai 2026.

