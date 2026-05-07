Solvay : résultats du premier trimestre 2026

Communiqué de presse Information réglementée publiée le 7 mai 2026 à 7h00 CEST

La stratégie de Solvay continue de démontrer sa résilience

Faits marquants

Le chiffre d'affaires net sous-jacent au T1 2026 se sont élevées à €997 millions, en baisse de -8.5% en organique par rapport au T1 2025, reflétant des volumes en léger repli dans la plupart des activités, et des pressions sur les prix, en particulier dans le carbonate de soude et Coatis.

au T1 2026 se sont élevées à €997 millions, en baisse de -8.5% en organique par rapport au T1 2025, reflétant des volumes en léger repli dans la plupart des activités, et des pressions sur les prix, en particulier dans le carbonate de soude et Coatis. L’EBITDA sous-jacent s’est établi à €219 millions (-10.1% en organique par rapport au T1 2025), avec une marge d’EBITDA de 21.9%. Il a été soutenu par un gain exceptionnel de €+7 millions lié à l’issue favorable d’un litige dans Performance Chemicals ainsi que par une optimisation supplémentaire du portefeuille de CO₂ de Solvay (pour environ €+38 millions), qui ont plus que compensé les dépenses de transformation au T1 2026.

s’est établi à €219 millions (-10.1% en organique par rapport au T1 2025), avec une marge d’EBITDA de 21.9%. Il a été soutenu par un gain exceptionnel de €+7 millions lié à l’issue favorable d’un litige dans Performance Chemicals ainsi que par une optimisation supplémentaire du portefeuille de CO₂ de Solvay (pour environ €+38 millions), qui ont plus que compensé les dépenses de transformation au T1 2026. Les économies de coûts structurelles ont généré €22 millions au T1 2026, portant les économies cumulées depuis 2024 à €233 millions, en ligne avec notre objectif.

ont généré €22 millions au T1 2026, portant les économies cumulées depuis 2024 à €233 millions, en ligne avec notre objectif. Le résultat net sous-jacent des activités poursuivies s’est établi à €78 millions au T1 2026, contre €102 millions au T1 2025.

des activités poursuivies s’est établi à €78 millions au T1 2026, contre €102 millions au T1 2025. Le Free cash flow 1 a atteint €26 millions au T1 2026, en ligne avec la saisonnalité habituelle. Les investissements se sont élevés à €69 millions.

a atteint €26 millions au T1 2026, en ligne avec la saisonnalité habituelle. se sont élevés à €69 millions. La dette nette sous-jacente a légèrement augmenté pour atteindre €1,7 milliard à fin mars 2026, à la suite du paiement de l’acompte sur dividende en janvier, ce qui se traduit par un ratio de levier de 2,0x.

a légèrement augmenté pour atteindre €1,7 milliard à fin mars 2026, à la suite du paiement de l’acompte sur dividende en janvier, ce qui se traduit par un ratio de levier de 2,0x. Perspectives 2026 : Solvay prévoit un EBITDA sous-jacent compris entre €770 millions et €850 millions et un Free Cash Flow 1 d’au moins €200 millions (net des dépenses de transformation).





Chiffres clés sous-jacents (en M€) T1 2026 T1 2025 % % organique Chiffre d'affaires net 997 1 122 -11,1% -8,5% EBITDA 219 250 -12,4% -10,1% Marge d'EBITDA 21,9% 22,3% -0,3pp FCF 1 26 42 -37,4% ROCE 13,2% 17,2% -4,0pp

1 Free cash flow (FCF) est le Free cash flow aux actionnaires de Solvay des activités poursuivies.

Philippe Kehren, CEO de Solvay

« Au cours du premier trimestre 2026, nous avons poursuivi l’exécution rigoureuse de notre stratégie et réalisé des progrès concrets dans notre transformation. Nous avons notamment fait avancer nos initiatives de transition énergétique et d’optimisation de notre empreinte industrielle. Ces actions renforcent notre résilience opérationnelle et notre structure de coûts, et améliorent notre capacité à évoluer dans un environnement externe de plus en plus volatil.

Si la performance est restée solide dans la plupart de nos activités au T1 2026, nous n’anticipons pas d’amélioration de l’environnement opérationnel à court terme. Dans ce contexte, nous mettons en œuvre des actions ciblées là où cela est nécessaire et restons pleinement concentrés sur la génération de trésorerie afin de soutenir à la fois nos priorités stratégiques et la solidité financière du Groupe. »

Perspectives 2026

Les perspectives de Solvay pour l’exercice 2026 s’établissent comme suit :

EBITDA sous-jacent entre €770 millions et €850 millions. Ce chiffre inclut en 2026 un impact négatif de €20 millions lié aux devises (sur la base d’un taux EUR/USD 2 de 1,20) ainsi que €40 millions de dépenses de transformation.

de 1,20) ainsi que €40 millions de dépenses de transformation. Free Cash Flow aux actionnaires de Solvay des activités poursuivies d’au moins €200 millions, net d’environ €90 millions de dépenses de transformation, et avec des investissements plafonnés à €300 millions.

Économies structurelles cumulées attendues à environ €300 millions fin 2026.

2 Solvay est exposée à différentes devises. L’impact annuel moyen de la conversion des devises sur l’EBITDA sous-jacent est estimé à environ €10 millions pour un mouvement de 5 cents USD, et à €5 millions pour un mouvement de 25 cents BRL

Calendrier financier :

12 mai 2026: Assemblée Générale ordinaire des actionnaires

18 mai 2026 : Dividende final : date ex coupon (sous réserve de l'approbation de l'Assemblée Générale)

20 mai 2026 : Dividende final : date de paiement (sous réserve de l'approbation de l'Assemblée Générale)

29 juillet 2026: résultats du second trimestre et premier semestre 2026

4 novembre 2026: résultats du troisième trimestre et des neufs premiers mois de 2026

Lien vers le calendrier financier de Solvay

Détails de la conférence téléphonique pour les analystes et les investisseurs

7 mai 2026 - 14h30 CEST

CEST S’enregistrer pour assister au webcast ici .

Contacts

Investor relations

Geoffroy d’Oultremont: +32 478 88 32 96

Vincent Toussaint: +33 6 74 87 85 65

Charlotte Vandevenne: +32 471 68 01 66

Investor.relations@solvay.com

Media relations

Peter Boelaert: +32 479 30 91 59

Laetitia Van Minnenbruggen: +32 484 65 30 47

media.relations@solvay.com

À propos de Solvay

Solvay, une entreprise qui s'inspire des idées novatrices d'Ernest Solvay dans le processus de fabrication du carbonate de soude, s'engage à réinventer la chimie avec ses environ 8 400 collaborateurs passionnés. Depuis 1863, Solvay met la puissance de la chimie au service de solutions innovantes et durables qui répondent aux besoins les plus fondamentaux de notre planète. Ses technologies contribuent à façonner un monde meilleur, que ce soit en purifiant l'air, en préservant l'eau ou les aliments, en protégeant notre santé et bien-être, en créant des vêtements respectueux de l'environnement, ou en améliorant la durabilité des pneus de nos voitures. La détermination constante de Solvay à forger un avenir durable et équitable oriente la transition vers la neutralité carbone d'ici 2050. Avec un chiffre d'affaires net sous-jacent de 4,3 milliards d'euros en 2025, Solvay est cotée sur Euronext Brussels et Paris (SOLB). Plus d’informations sont disponibles sur solvay.com et Linkedin .

Informations prospectives

Ce communiqué peut contenir des informations prospectives. Les déclarations prospectives décrivent les attentes, plans, stratégies, objectifs, événements futurs ou intentions. La réalisation des déclarations prospectives contenues dans ce communiqué est sujette à des risques et à des incertitudes en raison d'un certain nombre de facteurs, y compris des facteurs économiques d'ordre général, les fluctuations des taux d'intérêt et des taux de change; l'évolution des conditions de marché, la concurrence des produits, la nature du développement d'un produit, l'impact des acquisitions et des désinvestissements, des restructurations, du retrait de certains produits; du processus d'approbation réglementaire, des scénarii globaux des projets de R&I et d'autres éléments inhabituels. Par conséquent, les résultats réels ou événements futurs peuvent différer sensiblement de ceux exprimés ou implicites dans ces déclarations prospectives. Si de tels risques connus ou inconnus ou des incertitudes se concrétisent, ou si nos hypothèses s'avéraient inexactes, les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux anticipés. La société ne s'engage nullement à mettre à jour publiquement ses déclarations prospectives.

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