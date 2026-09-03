Solvay renforce sa capacité de production pour les semi-conducteurs à Taïwan

Solvay fait part de l'expansion de sa capacité de production de peroxyde d'hydrogène de qualité électronique à Taïwan, par l'intermédiaire de sa coentreprise Shinsol Advanced Chemicals, une expansion qui fera plus que doubler sa capacité de production annuelle d'ici à la fin de 2026.

Cette annonce fait suite au lancement, en 2023, de l'usine de peroxyde d'hydrogène de qualité électronique de Shinsol Advanced Chemicals à Taïwan. Le peroxyde d'hydrogène de qualité électronique est un produit chimique critique utilisé pour nettoyer les plaquettes de semi-conducteurs lors de la fabrication des puces.

"À mesure que les puces deviennent plus petites et plus complexes, même des traces microscopiques d'impuretés peuvent affecter les performances. Les produits de très haute pureté de Solvay contribuent à garantir la qualité et la fiabilité requises pour les technologies avancées de semi-conducteurs", souligne le chimiste belge.

Les grades de haute pureté produits à Taïwan ont été qualifiés par des clients locaux. Solvay se dit déterminé à répondre aux besoins croissants de l'industrie locale des semi-conducteurs et prend des mesures concrètes avec son partenaire et ses clients afin d'approuver la prochaine phase d'expansion.