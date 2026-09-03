 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Solvay renforce sa capacité de production pour les semi-conducteurs à Taïwan
information fournie par Zonebourse 03/09/2026 à 08:28
Ajouter Boursorama à vos sources

Solvay fait part de l'expansion de sa capacité de production de peroxyde d'hydrogène de qualité électronique à Taïwan, par l'intermédiaire de sa coentreprise Shinsol Advanced Chemicals, une expansion qui fera plus que doubler sa capacité de production annuelle d'ici à la fin de 2026.

Cette annonce fait suite au lancement, en 2023, de l'usine de peroxyde d'hydrogène de qualité électronique de Shinsol Advanced Chemicals à Taïwan. Le peroxyde d'hydrogène de qualité électronique est un produit chimique critique utilisé pour nettoyer les plaquettes de semi-conducteurs lors de la fabrication des puces.

"À mesure que les puces deviennent plus petites et plus complexes, même des traces microscopiques d'impuretés peuvent affecter les performances. Les produits de très haute pureté de Solvay contribuent à garantir la qualité et la fiabilité requises pour les technologies avancées de semi-conducteurs", souligne le chimiste belge.

Les grades de haute pureté produits à Taïwan ont été qualifiés par des clients locaux. Solvay se dit déterminé à répondre aux besoins croissants de l'industrie locale des semi-conducteurs et prend des mesures concrètes avec son partenaire et ses clients afin d'approuver la prochaine phase d'expansion.

Semi-conducteurs

Valeurs associées

SOLVAY
25,7800 EUR Euronext Bruxelles +0,23%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le logo de Naftogaz est visible à Kiev
    Oslo saisit un navire russe invoquant une créance de l'Ukrainien Naftogaz
    information fournie par Reuters 03.09.2026 09:32 

    La Norvège a saisi un ‌navire russe dans l'Arctique afin de faire respecter une décision de justice accordant une ​indemnisation de 4,22 milliards de dollars (3,64 milliards d'euros) à la société énergétique ukrainienne Naftogaz, ont déclaré mercredi soir des responsables. ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Les Bourses européennes ouvrent à plat
    information fournie par AFP 03.09.2026 09:08 

    Les Bourses européennes ont ouvert autour de l'équilibre jeudi, profitant de la relative accalmie sur les marchés pétroliers et sur les taux d'emprunts souverains, la prudence restant aussi de mise avant les prochaines données sur l'emploi américain. Dans les premiers ... Lire la suite

  • Vue aérienne du village de Syabrubesi dans le district de Rasuwa au Népal, le 31 août 2026 ( AFP / Prabin Ranabhat )
    Après la catastrophe, le Népal meurtri plaide pour la justice climatique
    information fournie par AFP 03.09.2026 09:05 

    Lorsqu'il a vu le mur d'eau, de glace et de débris s'engouffrer dans la vallée et anéantir son village la semaine dernière, Pemba Chhring Tamang a rapidement compris que sa vie, sur les pentes népalaises de l'Himalaya, ne serait plus jamais la même. "Nous avions ... Lire la suite

  • ia et bourse (Crédits: Adobe Photos Stock)
    L'IA générera-t-elle des rendements à la hauteur des investissements engagés ?
    information fournie par TRIBUNE LIBRE 03.09.2026 09:04 

    Par Jack Janasiewicz, Gérant de portefeuille, Natixis IM Solutions Depuis deux ans, le débat autour de l'IA se concentre sur une question : les investissements massifs consacrés aux infrastructures pourront-ils générer des rendements suffisants pour être rentabilisés ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
SOITEC
128,25 +14,51%
Pétrole Brent
95,04 -0,36%
2CRSI
27,8 -1,07%
CAC 40
8 258,4 -0,27%
HAFFNER ENERGY
0,564 -0,70%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank