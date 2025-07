Solvay: réduction d'objectif d'EBITDA pour 2025 information fournie par Cercle Finance • 15/07/2025 à 08:43









(CercleFinance.com) - Solvay indique tabler désormais sur un EBITDA sous-jacent compris entre 880 et 930 millions d'euros pour 2025, à comparer aux prévisions précédentes qui prévoyaient de terminer dans la moitié inférieure de la fourchette comprise entre un et 1,1 milliard.



Il explique qu'un environnement toujours morose a entraîné une réduction progressive de la demande et un ralentissement des carnets de commandes au deuxième trimestre, et que les conditions de marché devraient rester difficiles au second semestre.



Pour son seul deuxième trimestre 2025, le groupe de chimie belge anticipe un EBITDA sous-jacent d'environ 230 millions d'euros, incluant un gain exceptionnel d'environ 20 millions dans la business unit Special Chem.



Néanmoins, il confirme viser un FCF aux actionnaires des activités poursuivies d'environ 300 millions d'euros en 2025, avec un maximum de 300 millions de dépenses d'investissement, reflétant l'accent mis sur la génération de trésorerie et la couverture des dividendes.





