Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Solvay: le programme de rachat d'actions s'est achevé information fournie par Cercle Finance • 02/10/2024 à 10:00









(CercleFinance.com) - Solvay a annoncé mardi soir avoir finalisé le plan de rachat d'actions destiné à alimenter ses plans d'intéressement qu'il avait officialisé au début du mois d'août.



Le groupe de chimie belge précise avoir racheté au cours de la période allant du 23 septembre au 1er octobre 161.273 de ses propres titres à des prix compris entre 33,66 et 35,41 euros.



L'entreprise souligne que ces transactions marquent la fin du programme de rachat d'actions annoncé le 1er août, qui visait à acquérir jusqu'à 1.025.000 actions dans le but de répondre aux livraison d'actions découlant de l'octroi de ses plans d'intéressement à long terme 2023 et 2024.



Au 1er octobre, Solvay détenait un total de 1.530.711 actions propres, dont 1.241.675 détenues directement et 289.036 actions par l'intermédiaire de sa filiale Solvay Stock Option Management SRL ('SSOM').





Valeurs associées SOLVAY 36,45 EUR Euronext Bruxelles +2,36%