Solvay: Ebitda en-deçà des attentes au 3e trimestre avec le conflit au Moyen-Orient

Le logo du groupe chimique belge Solvay
Solvay a fait état mercredi d'un résultat opérationnel inférieur aux attentes et en nette baisse pour le troisième trimestre, le groupe citant notamment l’impact négatif du conflit au Moyen-Orient sur les opérations de Solvay et la faiblesse persistante du marché du carbonate de soude.
Le groupe chimique belge a enregistré un Ebitda sous-jacent à 173 millions d'euros, en-deçà des attentes des analystes qui tablaient sur 186 millions d'euros dans un consensus établi par Solvay. Sur un an, l'Ebitda baisse de 26,6% en organique, pénalisé entre autres par un impact négatif d’environ 25 millions d'euros lié au conflit au Moyen-Orient, selon un communiqué.
Solvay a également confirmé ses perspectives pour 2026, telles que révisées le 19 octobre.
(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer