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Solvay: Ebitda en-deçà des attentes au 3e trimestre avec le conflit au Moyen-Orient
information fournie par Reuters 04/11/2026 à 07:39

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Le logo du groupe chimique belge Solvay

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Solvay ‌a fait état mercredi d'un ​résultat opérationnel inférieur aux attentes et en nette baisse pour ​le troisième trimestre, le groupe citant notamment ​l’impact négatif du ⁠conflit au Moyen-Orient sur ‌les opérations de Solvay et la faiblesse persistante du ​marché ‌du carbonate de soude.

Le groupe ⁠chimique belge a enregistré un Ebitda sous-jacent à 173 millions ⁠d'euros, en-deçà ‌des attentes des analystes ⁠qui tablaient sur 186 ‌millions d'euros dans un ⁠consensus établi par Solvay. Sur ⁠un an, ‌l'Ebitda baisse de 26,6% en ​organique, pénalisé ‌entre autres par un impact négatif d’environ 25 ​millions d'euros lié au conflit au Moyen-Orient, ⁠selon un communiqué.

Solvay a également confirmé ses perspectives pour 2026, telles que révisées le 19 octobre.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par ​Augustin Turpin)

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