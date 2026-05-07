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Solvay-Ebitda au T1 en baisse organique de 10,1%, objectifs confirmés
information fournie par Reuters 07/05/2026 à 07:04

Solvay SOLB.BR a fait état jeudi d'une baisse organique de 10,1% sur un an de son Ebitda au premier trimestre, globalement en ligne avec les attentes, le groupe chimique belge citant un recul des prix et des volumes, des effets de change défavorables et les dépenses de transformation.

"Si la performance est restée solide dans la plupart de nos activités au premier trimestre 2026, nous n’anticipons pas d’amélioration de l’environnement opérationnel à court terme", a déclaré le CEO Philippe Kehren dans un communiqué.

Le groupe a précisé que le conflit au Moyen-Orient avait eu un impact limité sur ses résultats au premier trimestre, en raison de sa faible exposition à la région.

Le groupe a également confirmé ses perspectives pour 2026 annoncés en février, notamment un Ebitda sous-jacent compris entre 770 et 850 millions d'euros, un free cash flow d'au moins 200 millions d'euros, net des dépenses de transformation.

(Redigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

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