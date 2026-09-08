Solvay confirme des discussions avec OneIM sur un partenariat dans les terres rares

(Actualisé avec détails, contexte, cours en Bourse à partir du §3)

Solvay SOLB.BR a confirmé mardi être en discussions avec One Investment Management (OneIM) au sujet d’un potentiel partenariat stratégique concernant ses activités dans le domaine des terres rares.

Un communiqué du groupe précise que rien ne garantit que ces discussions aboutissent à un accord ou à une transaction, et qu'une annonce sera faite en temps voulu.

Un accord permettrait à OneIM de se positionner dans le secteur de la transformation des terres rares, complétant ainsi ses investissements existants dans ce secteur dominé par la Chine.

Deux sources proches du dossier avaient précédemment indiqué à Reuters que Solvay et OneIM menaient des discussions depuis mars au sujet des activités de Solvay dans le domaine des terres rares.

Les minéraux de terres rares sont essentiels pour la transition énergétique, l'électronique et l'industrie de la défense, et les pays occidentaux cherchent à réduire leur dépendance vis-à-vis de la Chine pour leur approvisionnement.

OneIM n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Bien que l'activité terres rares de Solvay ne représente qu’une petite partie du groupe, celle-ci est considérée comme un actif stratégique en raison de son expertise en matière de traitement.

Elle comprend une usine de traitement, vieille de 78 ans et située à La Rochelle, qui a fait office de référence pour les prix mondiaux des terres rares dans les années 1980 et 1990. Elle est l'une des seules usines hors de Chine capables de séparer l'ensemble des 17 éléments des terres rares.

OneIM a investi dans une série d’entreprises spécialisées dans les terres rares, dont certaines ont déjà négocié des accords d’approvisionnement avec Solvay.

A Paris, vers 12h25 GMT, l'action Solvay avançait d'environ 3% à 26,7 euros.

(Rédigé par Etienne Breban, Melanie Burton et Eric Onstad, édité par Augustin Turpin)