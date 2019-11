Solvay annonce sa stratégie - G.R.O.W. - qui permettra d'assurer la croissance, de générer du cash et d'accroître la création de valeur

Les activités sont recentrées autour de mandats spécifiques

Le nouveau modèle opérationnel - Solvay ONE - permettra d'optimiser l'efficacité opérationnelle au sein du Groupe

Des nouveaux objectifs financiers sont établis à moyen terme à l'horizon 2024

Bruxelles, le 7 novembre 2019 --- Solvay annonce sa nouvelle vision stratégique - G.R.O.W. - qui permettra d'assurer la croissance, de générer du cash-flow et d'améliorer les rendements.

"Notre stratégie G.R.O.W. est le résultat d'un examen stratégique complet de notre portefeuille d'activités", a déclaré Ilham Kadri, CEO du groupe Solvay. "Notre nouveau modèle opérationnel, Solvay ONE, nous permettra de révéler tout le potentiel de Solvay grâce à une allocation rigoureuse et différenciée des ressources, et basée sur des mandats spécifiques. Nous mettrons l'accent sur la croissance, le cash et les rendements, et donnerons la priorité aux investissements qui offrent les meilleures perspectives de rendement. Nous créerons également les conditions idéales pour mieux épauler et innover aux côtés de nos clients, alors que nous fournissons de plus en plus de solutions durables qui répondent aux besoins d'un monde davantage axé sur les questions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG). Nous sommes bien positionnés pour créer de la valeur supérieure pour nos actionnaires, nos clients ainsi que toutes les parties prenantes."

G.R.O.W.

Solvay a recentré ses activités en trois segments, chacun ayant un mandat spécifique: Materials (Matériaux), Chemicals (Chimie) et Solutions. Les chiffres retraités des ces segments sont disponibles sur le site Internet de Solvay. (https://www.solvay.com/en/investors/financial-reporting/solvay-earnings).

Materials visent à une croissance supérieure ( G row) : Les Matériaux comprennent Specialty Polymers et Composite Materials. Ils se caractérisent par une marge élevée et des positions de leader sur leurs marchés. Ils répondent également aux futurs besoins en matière de développement durable. La priorité sera donnée aux investissements et à l'innovation. Nous aspirons à renforcer notre position de leader dans les matériaux avancés en tirant parti des synergies entre Specialty Polymers et les Composite Materials grâce à notre plate-forme de pointe dans le domaine des thermoplastiques.

Solvay réalisera des économies de coûts à un rythme annuel qui permettra d'atteindre 300 à 350 millions d'euros d'ici 2024. Une gestion efficace des engagements de retraite, de la dette et du fonds de roulement permettra de générer environ 500 millions d'euros de cash supplémentaires cumulés sur la période.

Conformément à cette nouvelle stratégie, Solvay s'est fixé des objectifs moyen terme :

En moyenne entre 2020 et 2024, une croissance organique de l'EBITDA sous-jacent qualifiée de "mid-single-digit"

La conversion en cash devrait dépasser 30 % en 2024. A titre de comparaison, elle est située à environ 22 % en 2019.

ROCE supérieur à 11 % d'ici 2024, contre environ 8 % en 2019, soit un montant équivalent de 300 millions d'euros par an du résultat annuel avant impôt.

Publication des résultats du troisième trimestre et webdiffusion

Solvay a publié aujourd'hui séparément ses résultats pour les neuf premiers mois et le troisième trimestre de 2019. La publication des résultats et les informations financières peuvent être consultées sur le site Internet de la société à l'adresse suivante : https://www.solvay.com/en/investors/financial-reporting/solvay-earnings

Les résultats du troisième trimestre 2019 ainsi que du nouveau cadre stratégique annoncé ce matin seront discutés lors d'une conférence téléphonique avec les analystes à 14h00 CET. Veuillez consulter : https://www.solvay.com/en/investors/financial-calendar-events-presentations/investor-days/2019-strategy-review

Safe harbor



Ce communiqué peut contenir des informations prospectives. Les déclarations prospectives décrivent les attentes, plans, stratégies, objectifs, événements futurs ou intentions. La réalisation des déclarations prospectives contenues dans ce communiqué est sujette à des risques et à des incertitudes en raison d'un certain nombre de facteurs, y compris des facteurs économiques d'ordre général, les fluctuations des taux d'intérêt et des taux de change; l'évolution des conditions de marché, la concurrence des produits, la nature du développement d'un produit, l'impact des acquisitions et des désinvestissements, des restructurations, du retrait de certains produits; du processus d'approbation réglementaire, des scénario globaux des projets de R&I et d'autres éléments inhabituels. Par conséquent, les résultats réels ou événements futurs peuvent différer sensiblement de ceux exprimés ou implicites dans ces déclarations prospectives. Si de tels risques connus ou inconnus ou des incertitudes se concrétisaient, ou si nos hypothèses s'avéraient inexactes, les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux anticipés. La société ne s'engage nullement à mettre à jour publiquement ses déclarations prospectives.

