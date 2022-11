Solvay annonce le rachat anticipé d'obligations senior en USD

Bruxelles, le 22 novembre 2022 - avant l'ouverture du marché - Solvay a remis un avis de remboursement anticipé intégral aux détenteurs d'obligations senior 3,50 % en dollars US de Cytec, échéant en 2023 et garanties par Solvay, portant les numéros ISIN / CUSIP US23282AJ97 / 232820AJ9 pour un montant principal de 196 086 000 USD. Le rachat sera effectué conformément aux termes et conditions des obligations.

La date de rachat sera le 1er janvier 2023. Le prix de rachat est de 100 % du montant principal des obligations à racheter à la date de rachat, plus les intérêts courus et impayés jusqu'à la date de rachat, mais non compris (soit USD 1 715 752,50). L'agent payeur est The Bank of New York Mellon.

Karim Hajjar, CFO de Solvay, a commenté : "Ce rachat anticipé sera financé par des ressources financières existantes et a été rendu possible par la poursuite de la bonne performance financière et la génération de trésorerie en particulier. Depuis 2019, le désendettement total (dette et pensions) approche les 3 milliards d'euros et l'effet de levier, à la fin de septembre 2022, était de 1.2x, un niveau record. Le renforcement continu de notre bilan étaye notre projet de séparation en deux entreprises leaders fortes et indépendantes au second semestre 2023."

Pièce jointe