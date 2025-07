Solvay abaisse certains objectifs annuels

(AOF) - Solvay a mis à jour certaines de ses prévisions annuelles en raison d’un environnement de marché morose, impacté par les discussions tarifaires en cours et les tensions géopolitiques. Ces éléments ont eu pour conséquence une réduction progressive de la demande et un ralentissement des carnets de commandes, en particulier sur certains marchés finaux de carbonate de soude et dans la division Coatis. Partant, pour le chimiste belge, la visibilité reste faible et les conditions de marché devraient rester difficiles tout au long du second semestre.

L'Ebitda sous-jacent est désormais attendu entre 880 et 930 millions d'euros, contre une précédente fourchette de 1 à 1,1 milliard d'euros. Le free cash flow aux actionnaires de Solvay des activités poursuivies est confirmé à 300 millions d'euros, avec un maximum de 300 millions d'euros de dépenses d'investissement.

Pour le deuxième trimestre, l'Ebtida sous-jacent devrait atteindre environ 230 millions d'euros, en incluant un gain exceptionnel de près de 20 millions d'euros dans la division Special Chem.

Points clés

- Groupe chimique créé en 1863, leader mondial dans plusieurs de ses spécialités polymères, matériaux composites... ;

- Chiffre d'affaires de 9 Mds€ réparti entre les solutions pour 33 %, les matériaux pour 30 %, et les produits chimiques pour 30 % ;

- Ventes réalisées à 29 % en Europe, 28 % en Amérique du nord et 11 % en Amérique du sud et destinées à l'aéronautique et automobile pour 26 %, aux applications industrielles pour 18 %, aux biens de consommation & santé pour 17 %, aux ressources & environnement pour 14 %, à l'agriculture pour 12 % et à l’électronique & électricité pour 6 % ;

- Modèle économique GROW :

- G : accélérer dans les polymères de spécialités et les matériaux composites,

- R : maintenir un cash flow solide dans les activités de chimie,

- O : optimiser les rendements dans la branche solutions,

- W : réorganiser le modèle opérationnel ;

- Capital contrôlé à 30,71 % par la holding familiale Solvac, Nicolas Boël, président du conseil d’administration de 15 membres, et Ilham Kadri, présidente du comité exécutif ;

- Bilan maîtrisé avec une dette de 3,1 Md€ à fin juin, soit un levier de 0,9 au plus bas historique.

Enjeux

- Stratégie « Power of Two » de scission en 2 sociétés, cotées en Bourse d’ici la fin 2023 :

- Syensqo pour les activités de spécialités (polymères, Aroma, Novecare…) et Solvay pour la chimie de base (Soda Ash, peroxydes, silices…).

- visant à optimiser l’allocation de capital entre activités ;

- Stratégie d’innovation fondée sur 22 centres de R&D (1er belge pour le dépôt de brevets) générant 18 % des ventes annuelles et intégrant les impacts environnementaux dans son approche (75 % des ventes issues du pipeline R&I généré par des « Solutions durables ») :

- Stratégie environnementale « Solvay One Planet » visant la neutralité carbone en 2050 :

- climat : sortie totale du charbon, réduction de 26 % des émissions de GES, réduction de 30 % de la pression sur la biodiversité,

- économie circulaire : 65 % des ventes dans les solutions durables, baisse de 30 % des déchets non recyclables et de 25 % de la consommation d’eau ;

- Retombées des investissements industriels dans les carbonates (sites aux Etats-Unis et Bulgarie), les polymères pour batteries lithium et le polyfluorure de vinylidène (couverture des batteries lithium) ;

- Renforcement des liens stratégiques de recherche avec les industriels Chinois et montée en puissance des sites aux Etats-Unis.

Défis

- Impact du repli des ventes compensé partiellement par les hausses de prix de vente ;

- Risque énergétique limité, 32 des 45 sites européens utilisant du gaz naturel ;

- Syensqo cible une croissance organique des ventes nettes de 5 % à 7 % sur la période 2024-2028 et une marge d’EBITDA sous-jacent de quelque 25% d’ici 2028. Solvay prévoit une croissance interne moyenne de 5% et une augmentation de la marge de l'EBITDA sous-jacent entre 25 et 30% en 2028.

- Politique du dividende 2023 : répartition entre Syensqo pour 40 % et EssentialCo pour 60 %.