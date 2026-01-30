SOLV Energy vise une valorisation de 5 milliards de dollars pour son introduction en bourse aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de l'objectif d'évaluation au paragraphe 1 et de l'historique dans l'ensemble du texte)

La société SOLV Energy, spécialisée dans l'énergie solaire et le stockage sur batterie, a déclaré vendredi qu'elle visait une valorisation jusqu'à 4,99 milliards de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis. La société basée à San Diego, en Californie, prévoit de lever jusqu'à 512,5 millions de dollars en offrant 20,5 millions d'actions dont le prix unitaire se situe entre 22 et 25 dollars.

L'activité d'introduction en bourse aux États-Unis a repris après la fermeture historique du gouvernement américain l'année dernière, qui a entravé les activités de la Securities and Exchange Commission et étouffé le flux d'opérations.

Jefferies et J.P. Morgan sont les co-chefs de file de l'offre.

SOLV Energy sera cotée au Nasdaq sous le symbole "MWH"