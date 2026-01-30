SOLV Energy souhaite lever jusqu'à 512,5 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

La société SOLV Energy, spécialisée dans le stockage de l'énergie solaire et des batteries, a déclaré vendredi qu'elle visait à lever jusqu'à 512,5 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis.