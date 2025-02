Solutions30: un partenariat stratégique en Italie information fournie par Cercle Finance • 27/02/2025 à 15:30









(CercleFinance.com) - Solutions30 Italia annonce un partenariat stratégique avec SEEDS, spin-off académique de l'Université de Palerme, pour développer un projet de pointe destiné à évaluer et améliorer la qualité de la connectivité tout en renforçant la cybersécurité.



Cette synergie permet aux deux entreprises de mutualiser leurs compétences pour 'offrir aux clients de Solutions30 Italia une solution technologique de pointe, capable de répondre efficacement aux défis du monde numérique'.



Le projet est actuellement en phase de développement, avec une première version prévue dans les prochains mois. Les premiers tests seront réalisés dans des environnements contrôlés avant une mise en oeuvre progressive à plus grande échelle.





