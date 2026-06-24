Solutions30 ouvre une station de recharge en Pologne

Le spécialiste des services multi-techniques pour les secteurs des télécommunications, de l'énergie et du numérique a achevé l'installation d'une nouvelle station de recharge pour véhicules électriques à Poznan, en Pologne, renforçant ainsi les infrastructures dédiées à l'électromobilité dans la ville.

L'installation est désormais opérationnelle après plus d'un an de travaux. Le projet a été marqué par plusieurs difficultés techniques, principalement liées au raccordement au réseau électrique. Les équipes ont notamment dû composer avec des retards dans la réalisation du branchement par le gestionnaire du réseau de distribution ainsi qu'avec une modification du point de connexion par rapport aux plans initiaux.

Malgré ces contraintes, Solutions30 est parvenu à mener le projet à son terme. La station est désormais prête à accueillir les conducteurs de véhicules électriques de la région.

Pour le groupe, cette réalisation témoigne de sa capacité à piloter des projets d'infrastructures complexes dans le domaine de la transition énergétique et à accompagner le développement de solutions de mobilité durable en Europe.