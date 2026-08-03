Solutions30 accélère son virage stratégique en France

Le spécialiste des solutions pour les nouvelles technologies acte le déclin du marché mature de la fibre optique pour se recentrer sur des secteurs plus rentables comme l'Energie et la Tech.

Le groupe a officialisé l'arrêt progressif, au cours du second semestre 2026, des prestations liées à un contrat d'envergure dans le déploiement de la fibre optique.

L'abandon de ce contrat n'est pas anodin : devenu déficitaire en matière de marge opérationnelle, il représentait encore environ 38% du chiffre d'affaires français de l'entreprise et 13% de son chiffre d'affaires consolidé sur l'exercice 2025.

Cette décision s'inscrit dans une politique délibérée d'allègement de la division Connectivity (services aux opérateurs télécoms). Alors que ce pôle pesait 72% des ventes de Solutions30 en France en 2022, sa part a été ramenée à 45% en 2025.

Le groupe cherche à réallouer ses ressources financières et opérationnelles vers des marchés à plus forte valeur ajoutée et en meilleure croissance, à savoir les services aux infrastructures d'Energie et aux Nouvelles Technologies.