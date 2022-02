Solutions 30 : une bonne idée d’investissement ?

Découvrez dans cet article l'activité de Solutions 30 ainsi que l'étude de son rythme de croissance. Nous analyserons ensuite l'évolution du cours de l'action Solutions 30 ainsi que ses principaux ratios financiers. Nous reviendrons également sur les allégations portées contre Solutions 30. En fin d'article, nous nous demanderons s'il est judicieux d'investir dans l'action Solutions 30 ?

Infographie : chiffres-clé de Solutions 30

solutions30

Chiffre d'affaires (CA) 2021 : 874 millions d'€

CAGR (taux de croissance annuel) moyen 10 ans : + 32 %

Création du groupe : 2003

Nombre d'interventions par jour : 60 000

Qui est Solutions 30 ?

Créé en 2003 sous le nom de PC 30 par deux entrepreneurs : Gianbeppi Fortis et Karim Rachedi, la start-up a su profiter à ses débuts de l'essor des réseaux télécoms et des besoins en informatique et internet des particuliers et des PME.

Pourquoi 30 ? C'est le délai d'intervention que souhaite respecter la société pour ses clients. Prestations de maintenance, dépannages, installations, services techniques de proximité représentent le cœur d'activité du groupe Solutions 30.

La croissance à succès de Solutions 30 durant 20 ans est remarquable : le groupe est devenu leader européen avec pas moins de 60 000 interventions par jour, 15 700 techniciens de proximité, ainsi qu'une implantation au sein de 10 pays européens. Et surtout, il a su gagner la confiance de grands groupes tels que Bouygues, BNP Paribas, Ingenico, Verisure, pour ne citer que quelques exemples. En 2021, le chiffre d'affaires du groupe Solutions 30 s'élevait à 874 millions d'€.

Quelles sont les activités de Solutions 30 ?

Répartition sectorielle et géographique du chiffre d'affaires 2021 de Solutions 30

solutions30

En 2021, Solutions 30 a généré 873,8 millions d'€ de chiffre d'affaires dont 58 % en France et 41 % relatif au segment télécom.

Notons également que 57 % du chiffre d'affaires 2021 de Solutions 30 est issu des activités de maintenance considérées par le groupe comme récurrentes. Le reste, 43 %, provient des activités d'installations.

Télécom (360,2 M € et 41,2 % du CA global 2021)

Cœur d'activité de Solutions 30, notamment dans les prestations dites « du dernier kilomètre numérique » ou d'utilisateur final. Les techniciens du groupe assurent quotidiennement la maintenance des réseaux ADSL et les raccordements en fibre optique des particuliers et des entreprises, sans oublier les déploiements des nouveaux réseaux mobiles 5G.

Énergie (80,9 M € et 9,3 % du CA global 2021)

Avec 25 % du marché de la pose et de la maintenance des compteurs Linky pour le compte d'Enedis. Solutions 30 est également bien positionné sur les pré-déploiements en Allemagne et bénéficie d'un important contrat avec Fluvius (Région flamande).

Solutions 30 dispose également d'activités d'installation et de maintenance de bornes de recharge pour véhicules électriques sur le territoire européen, segment en croissance du fait de l'essor des ventes de voitures électriques.

IT (12,6 M € et 1,4 % du CA global 2020)

L'offre d'assistance informatique de Solutions 30 (Service Desk et Help Desk) assiste les grandes entreprises grâce à ses prestations de mise en place d'architectures de postes de travail ainsi que la gestion des migrations et des déploiements des parcs informatiques.

Pour les PME et les particuliers, Solutions 30 propose des services d'installation et de maintenance des matériels informatiques.

Retail, Sécurité et IoT (7 M € et 0,8 % du CA global 2021)

Retail : dans le segment des terminaux de paiements pour les magasins et les grandes surfaces, Solutions 30 offre des prestations d'installation et de maintenance des caisses digitales.

Sécurité : caméras de surveillance, alarmes, capteurs, Solutions 30 dispose d'une « petite » activité dans le domaine de la sécurité.

IoT : Solutions 30 se concentre sur l'IoT (Internet des objets) du secteur de la santé, ce pôle est également un observatoire du potentiel des futures technologies numériques.

Solutions 30 : analyse de la croissance de son chiffre d'affaires

Évolution sur 10 ans du chiffre d'affaires de Solutions 30 (en millions d'€)

solutions30

Avec un taux de croissance annuel moyen du chiffre d'affaires de + 32,5 % sur 10 ans, Solutions 30 a clairement un profil growth (de croissance), notamment entre 2016 et 2019 avec un taux moyen de + 53,5 %.

La dynamique est en ralentissement depuis 2020 avec + 19 % et + 7 % en 2021 mais il faut considérer les conséquences de la crise du Covid-19.

Le 26 janvier 2022, lors de la publication son chiffre d'affaires 2021, le groupe Solutions 30 a annoncé anticiper une croissance rentable à deux chiffres au titre de l'année 2022 ainsi que de solides perspectives de croissance à moyen terme.

Notons également que la crise du Covid-19 n'a pas empêché le groupe de poursuivre sa croissance.

Analyse des résultats financiers et valorisation en Bourse de l'action Solutions 30

Bénéfices de Solutions 30 entre 2011 et 2020 (en millions d'€)

solutions30

Le groupe Solutions 30 profite d'une forte croissance de ses profits sur 10 ans (entre 2011 et 2020*), passant de 0,4 à 35,8 millions d'€, soit une multiplication par 90.

Cette croissance des profits est établie à x 4,42 sur 5 ans (entre 2016 et 2020).

Le bénéfice est en repli de 6 % entre 2019 et 2020, cette situation s'explique par le contexte sanitaire que l'on a connu sur cette période.

Bilan de Solutions 30

Au sein de son dernier bilan consolidé (30 juin 2021) on retrouve les postes suivants :

À l'actif de son bilan, Solutions 30 totalise 692,2 millions d'€ dont 193,6 (27,9 %) millions d'€ d'actifs incorporels (écart d'acquisition et autres immobilisations incorporelles) et 175,7 (25,4 %) millions d'€ au titre des créances clients. La trésorerie s'élève à 130,8 millions d'€ (18,9 %).

Les passifs de Solutions 30 totalisent 507,5 millions d'€ et comprennent principalement les dettes d'exploitation (fournisseurs) pour 144,9 millions d'€ (28,6 %) et de 128,6 millions d'€ (25,3 %) au titre des dettes fiscales et sociales, tandis que l'endettement financier s'élève à 109,4 millions d'€ (21,6 %).

Par différence entre les actifs et les passifs, les capitaux propres de Solutions 30 ressortent à 184,7 millions d'€.

Ratios financiers de Solutions 30

À son cours de Bourse de clôture du 4 février 2022 établi à 6,82 €, l'action Solutions 30 présente une rentabilité bénéficiaire de 4,69 % car son BPA (Bénéfice Par Action) 2020 est de 0,32 €.

Côté valorisation bilancielle et avec 107,13 millions d'actions au capital, les capitaux propres de Solutions 30 sont de 1,72 € par action au 30 juin 2021, en-dessous du cours de Bourse actuel de l'action Solutions 30 à 6,82 €.

Le ratio d'endettement financier sur capitaux propres de Solutions 30 est de 59 %. Ce ratio est bon.

Remarque : le bénéfice par action 2020 de 0,32 € au cours de Bourse actuel de l'action Solutions 30 à 6,82 € indique une rentabilité bénéficiaire par action de 4,69 %, à ne pas confondre avec la marge bénéficiaire 2020 de Solutions 30 qui est de 4,37 % et se calcule en divisant le bénéfice net 2020 par le chiffre d'affaires 2020.

Analyse de l'évolution du cours de l'action Solutions 30 en Bourse

Graphique du cours de Bourse de l'action Solutions 30 sur 10 ans

solutions30

Source : Tradingview

L'évolution du cours de Bourse de l'action Solutions 30 sur 10 ans présente une volatilité assez marquée :

+ 44 % entre début juin 2012 et début avril 2013 ;

– 54 % entre début avril 2013 et fin avril 2013 ;

+ 196 % entre fin avril 2013 et fin juin 2015 ;

– 48 % entre fin juin 2015 et début juillet 2015 ;

+ 43 % entre début juillet 2015 et début octobre 2016 ;

– 75 % entre début octobre 2016 et mi-octobre 2016 ;

+ 298 % entre mi-octobre 2016 et fin septembre 2018 ;

– 48 % entre fin septembre 2018 et fin mars 2020 ;

+ 192 % entre fin mars 2020 et fin novembre 2020 ;

– 64 % depuis fin novembre 2020.

De graves accusations portées contre Solutions 30

En décembre 2020, un rapport anonyme de 114 pages accusait l'entreprise Solutions 30 de « blanchiment d'argent » et de « fraude ». Ces accusations ont été relayées par le fonds activiste Muddy Watters (connu dans l'affaire de l'endettement du groupe Casino) qui affichait une position vendeuse depuis 2019 sur Solutions 30.

Les faits mis en avant par Muddy Watters, sans que l'on puisse dire avec certitude si le fonds était à l'origine de ce rapport, portaient principalement sur deux axes : la fiabilité des comptes de Solutions 30 ainsi que ses relations d'affaires avec Angelo Zito a priori condamné en Italie pour blanchiment d'argent. Cette affaire a sensiblement impacté le cours de Bourse de l'action Solutions 30.

Afin de faire toute la lumière sur ces allégations, le conseil de surveillance de Solutions 30 a mandaté deux grands cabinets d'audit le 14 décembre 2020. Il s'agit de Deloitte et Didier Kling Expertise & Conseil (Grant Thornton). Les conclusions des auditeurs indépendants indiquent que Solutions 30 n'est en aucun cas lié au blanchiment d'argent.

Solutions 30 a d'ailleurs posté l'ensemble des conclusions au sein de sa section investisseurs, transparence.

Faut-il investir dans l'action Solutions 30 en Bourse ?

Le 8 décembre 2020, le cours de Bourse de l'action Solutions 30 touchait son record historique à 19,85 €. Le titre s'échangeait 9,18 € le 15 décembre 2020, soit moins d'une semaine boursière plus tard. Le cours de l'action Solutions 30 se situe actuellement autour des 7 €. L'investisseur intéressé par Solutions 30 doit donc, en premier lieu, être conscient du risque de volatilité.

D'un point de vue financier et avec un dernier BPA annuel publié de 0,32 € par action pour un cours de l'action Solutions 30 à 6,82 € au 4 février 2022, la rentabilité bénéficiaire tend vers les 5 %, ce qui est une valorisation intéressante pour un investissement de type growth (de croissance). En effet, nous avons déterminé que le taux de croissance annuel moyen sur 10 ans de l'activité (CA) de Solutions 30 est fixé a + 32 % et les profits suivent cette tendance au fil des années. Le ralentissement de ce rythme en 2020 et 2021 s'explique par le contexte du Covid-19, mais le fait que le groupe soit parvenu à poursuivre la hausse des son chiffre d'affaires durant cette période économique complexe démontre la force de la bonne dynamique de croissance. De plus, le groupe anticipe une croissance rentable à 2 chiffres pour 2022 et indique de bonnes perspectives à moyen terme.

Bien entendu, avec 1,72 € par action d'actif net au bilan, l'investisseur au profil value restera probablement à l'écart de l'action Solutions 30. Mais pour les investisseurs ayant une approche growth, le cours actuel de Solutions 30 pourrait potentiellement être un bon point d'entrée, surtout si l'on prend en compte la rentabilité bénéficiaire (BPA / cours actuel) proche des 5 %, ce qui est plutôt rare dans le segment growth. Du côté de l'endettement financier, il reste tout à fait raisonnable avec un ratio de dettes financières sur actif net de 0,59.

Nous terminons cette analyse par un rappel d'avertissement sur le fait que la volatilité de l'action Solutions 30 est parfois conséquente ce qui peut constituer un risque mais aussi une opportunité en fonction du profil d'investisseur et de son horizon de placement.

*Le bénéfice de l'année 2021 du groupe Solutions 30 sera publié le 27 avril 2022

