SOLUTIONS 30 SIGNE UN CONTRAT DE 210 M€ AVEC TIM (TELECOM ITALIA)

Ce contrat sera opéré par une alliance conduite par Solutions 30 qui réalisera 60% des services.

TIM (Telecom Italia) confie à Solutions 30 le déploiement de son réseau fibre dans le Piémont et la Vallée d'Aoste. Ce contrat, d'un montant de 210 M€ sur 5 ans, s'inscrit dans le vaste projet de réseau unique de fibre optique en Italie.

En septembre dernier, TIM avait lancé une série d'appels d'offres régionaux afin de sélectionner les prestataires qui assureront le déploiement du futur réseau FTTH.

Solutions 30 a été sélectionné pour intervenir dans le Piémont et la Vallée d'Aoste et s'est vu attribuer un contrat de 210 M€ qui débute dès aujourd'hui, pour une durée de 5 ans. Afin d'exécuter ce contrat de la façon la plus efficiente, Solutions 30 a créé une alliance avec Elecnor, l'un des groupes industriels espagnols de référence dans les secteurs des infrastructures, des énergies renouvelables et des nouvelles technologies. Dans le cadre de ce consortium, Solutions 30 assurera et facturera 60% des prestations.

Ce contrat ouvre une nouvelle phase de développement pour Solutions 30 en Italie.

« Nous remercions Telecom Italia pour leur confiance et sommes très heureux de devenir partenaire d'un projet phare en Italie, tant par son ampleur que par son caractère stratégique pour le pays », déclare Ruggero Fortis, Président Directeur Général de Solutions 30 Italia. « L'expertise de Solutions 30 dans le déploiement de la fibre, acquise sur les marchés français et espagnol, a soutenu notre candidature et permis de démontrer notre capacité à accompagner efficacement notre client. Nous sommes dès à présent prêts à entrer en phase de réalisation. »

