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+ fortes hausses et baisses SBF 120

Solutions 30 fait état d'un CA en hausse de +15,3% au T4, à 285,7 millions d'euros
information fournie par Reuters24/01/2024 à 18:06

Solutions 30 SE S30.PA :

* CHIFFRE D’AFFAIRES EN HAUSSE DE +15,3% AU 4ÈME TRIMESTRE 2023, À 285,7 MILLIONS D'EUROS

* CHIFFRE D’AFFAIRES EN HAUSSE DE +16,7% SUR L’EXERCICE 2023, À 1055,5 MILLIONS D'EUROS, EN LIGNE AVEC L’OBJECTIF D’UN CHIFFRE D’AFFAIRES SUPÉRIEUR À UN MILLIARD D’EUROS

* AMÉLIORATION DE LA RENTABILITÉ AU COURS DU DEUXIÈME SEMESTRE 2023

* CONFIRMATION DE TENDANCES FAVORABLES POUR L’EXERCICE 2024 AVEC LA POURSUITE D’UNE CROISSANCE SOUTENUE, ASSOCIÉE À UNE PROGRESSION DES MARGES

* ANTICIPE EN 2024 UNE CROISSANCE SOUTENUE DE SON CA, AVEC UNE POURSUITE DE L’AMÉLIORATION DE SES MARGES, SE RAPPROCHANT DE SON OBJECTIF MOYEN TERME D’UN NIVEAU DE MARGE D’EBITDA À DEUX CHIFFRES DANS CHAQUE PAYS

* LES ACTIONS MENÉES AU DEUXIÈME SEMESTRE ONT PERMIS D’OPTIMISER LES BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT DU GROUPE ET AMÉLIORER LA POSITION FINANCIÈRE À FIN D’EXERCICE

Pour plus de détails, cliquez sur S30.PA

(Rédaction de Gdansk)

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