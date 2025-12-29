 Aller au contenu principal
Solutions 30 : départ d'Alexander Sator du Conseil de Surveillance
information fournie par Zonebourse 29/12/2025 à 18:13

Solutions 30, spécialiste européen des services multi-techniques de proximité pour les secteurs des télécommunications, de l'énergie et du numérique, annonce que Alexander Sator a décidé de démissionner de son mandat de membre du Conseil de Surveillance, afin de se consacrer pleinement à ses autres projets professionnels. Cette démission prendra effet le 31 décembre 2025.



Alexander Sator était membre du Conseil de Surveillance depuis 2014 et en a assuré la présidence d'août 2018 à novembre 2024. Durant son mandat, il a contribué aux orientations stratégiques qui ont structuré la trajectoire de croissance et de développement du groupe. À compter du 1er janvier 2026, compte tenu de la démission d'Alexander Sator et également de celle d'Olivier Domergue, consécutive à sa prise de fonctions exécutives au sein du directoire du groupe, le Conseil de Surveillance de Solutions 30 sera composé de cinq membres, tous indépendants, dont trois femmes. Il poursuivra ses travaux sous la présidence de Thomas Kremer, avec Paola Bruno en qualité de vice-présidente.



Valeurs associées

SOLUTIONS 30
0,9500 EUR Euronext Paris -0,84%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

1 commentaire

  • 19:07

    Les RATS quittent le navire

