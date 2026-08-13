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Solution-30 : déborde la MM50 qui gravite vers 0,61 EUR
information fournie par Zonebourse 13/08/2026 à 15:05
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Solution-30 déborde la MM50 qui gravite vers 0,61 EUR (niveau qui coïncide avec la résistance des 4 et 11 août) et franchit dans la foulée la MM100 (0,627 EUR), ce qui ouvre en principe le chemin d'un retracement de la résistance oblique baissière moyen terme qui gravite vers 0,70 EUR.

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