Solution 30 affiche un CA au T1 en hausse à €255,3 Mlns
information fournie par Reuters10/05/2023 à 18:19
10 mai (Reuters) - Solutions 30 SE S30.PA :
* CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1ER TRIMESTRE 2023
* CHIFFRE D'AFFAIRES EN HAUSSE DE +14,6% AU T1, À EUR 255,3 MLNS
* EN FRANCE, LE CHIFFRE D'AFFAIRES ATTEINT 101,6 MILLIONS D'EUROS AU 1ER TRIMESTRE 2023 CONTRE 116,7 MILLIONS D'EUROS UN AN PLUS TÔT
* LA FRANCE REPRÉSENTE DÉSORMAIS 40% DU CHIFFRE D'AFFAIRES DU GROUPE
* AU BENELUX, LE CHIFFRE D'AFFAIRES DU 1ER TRIMESTRE 2023 S'ÉTABLIT À 82,8 MILLIONS D'EUROS CONTRE 46,7 MILLIONS D'EUROS UN AN PLUS TÔT, SOIT UNE CROISSANCE PUREMENT ORGANIQUE DE 77,2%
* CONFIRMATION DE PERSPECTIVES DE CROISSANCE SOUTENUE À LONG TERME
* PERSPECTIVES: CONFIRME SES OBJECTIFS DE RETOUR À UNE CROISSANCE À DEUX CHIFFRES EN 2023, CE QUI LUI PERMETTRA DE FRANCHIR LA BARRE DU MILLIARD D'EUROS DE CHIFFRE D'AFFAIRES
* PERSPECTIVES: DANS UN ENVIRONNEMENT MARQUÉ PAR L'INFLATION ET LA HAUSSE DES TAUX D'INTÉRÊT, LE GROUPE RESTE CONFIANT POUR LES MOYEN ET LONG TERMES
Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur S30.PA
(Gdansk Newsroom)
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