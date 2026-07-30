Solstice revoit à la hausse ses prévisions pour l'ensemble de l'année grâce à une forte demande en réfrigérants et en matériaux électroniques

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Solstice Advanced Materials SOLS.O a relevé jeudi ses prévisions de bénéfice ajusté et de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année, grâce à une forte demande dans les secteurs du nucléaire, des réfrigérants et des matériaux électroniques, ainsi qu'à des mesures de relance des prix.

L'action du fabricant de matériaux spécialisés a progressé de 7,7 % en pré-ouverture.

La société bénéficie d’une demande croissante pour ses produits de gestion thermique et ses réfrigérants destinés au marché en pleine expansion des centres de données d’intelligence artificielle, ainsi que d’un besoin croissant en matériaux semi-conducteurs de pointe utilisés dans l’informatique de nouvelle génération et d’autres applications gourmandes en données.

« Nos solides performances du premier semestre nous donnent la confiance nécessaire pour revoir à la hausse nos prévisions pour l’ensemble de l’année, même dans un contexte macroéconomique incertain », a déclaré le directeur général David Sewell.

Le chiffre d’affaires net de la société au deuxième trimestre a progressé de plus de 11 % par rapport à l’année précédente, pour atteindre 1,15 milliard (XX,XX milliards d'euros) de dollars, tandis que son résultat opérationnel ajusté a augmenté de 2 %, à 290 millions (XX,XX millions d'euros) de dollars.

La société, dont le siège se trouve à Morris Plains, dans le New Jersey, a enregistré un bénéfice ajusté de 88 cents (XX cents d'euro) par action pour le trimestre clos le 30 juin, alors que les analystes tablaient sur 77 cents (XX cents d'euro).

Solstice, qui a été scindée de Honeywell HON.O l’année dernière dans le cadre du plan du conglomérat visant à se scinder en trois sociétés indépendantes, fournit des matériaux et des produits chimiques à divers secteurs, notamment ceux des semi-conducteurs, de la réfrigération, de l’énergie nucléaire et de la santé.

Au début du mois, la société a annoncé son intention d’acquérir Element Solutions ESI.N , un concurrent spécialisé dans les produits chimiques de spécialité, dans le cadre d’une opération de 14,5 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars, afin de tirer parti de la demande croissante liée aux centres de données d’intelligence artificielle et à l’industrie des semi-conducteurs.

Solstice a revu à la hausse ses prévisions de bénéfice ajusté pour 2026, les portant à une fourchette comprise entre 2,75 dollars (XX euros) et 2,95 dollars (XX euros) par action, contre une fourchette de 2,45 dollars (XX euros) à 2,75 dollars (XX euros) par action précédemment annoncée.

Elle table désormais sur un chiffre d’affaires annuel compris entre 4,13 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars et 4,19 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars, contre une fourchette de 3,9 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars à 4,1 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars précédemment annoncée.

La société prévoit un chiffre d’affaires net pour le troisième trimestre compris entre 990 millions (XX,XX millions d'euros) de dollars et 1,03 milliard (XX,XX milliards d'euros) de dollars, dont la valeur médiane correspond à l’estimation moyenne des analystes, selon les données compilées par LSEG.