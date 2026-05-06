Solstice prévoit des ventes trimestrielles en hausse grâce à une forte demande dans les secteurs du nucléaire et des matériaux électroniques

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Solstice Advanced Materials SOLS.O a annoncé mercredi des prévisions de chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre supérieures aux attentes du marché, la société continuant de miser sur une demande soutenue pour les matériaux destinés aux secteurs nucléaire et électronique.

Le fabricant de matériaux spécialisés a été scindé de Honeywell HON.O en octobre dernier , dans le cadre de la séparation de ce dernier en trois sociétés indépendantes.

La demande croissante pour ses produits de gestion thermique et de réfrigération dans les centres de données basés sur l'IA, ainsi que le besoin grandissant de solutions informatiques avancées dans le domaine des matériaux électroniques pour semi-conducteurs, stimulent la croissance de l'entreprise.

Le directeur général David Sewell a déclaré que la tendance de la demande reste forte, renforçant la confiance de l'entreprise dans les moteurs de croissance à long terme tels que l'intelligence artificielle, les centres de données, la production de semi-conducteurs et l'énergie nucléaire.

En février, Solstice a annoncé son intention d'augmenter d'environ 20% la production d'hexafluorure d'uranium sur son site de Metropolis Works, dans l'Illinois, en 2026, dans un contexte de demande croissante d'énergie nucléaire.

Solstice prévoit un chiffre d'affaires net compris entre 1,06 et 1,1 milliard de dollars pour le deuxième trimestre, dépassant ainsi l'estimation moyenne des analystes de 1,05 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Toutefois, la société prévoit une marge d'Ebitda ajustée pour la même période comprise entre 25% et 26%, contre une estimation moyenne des analystes de 26,6%.

Le chiffre d'affaires net du premier trimestre a augmenté de 10,5% pour atteindre 991 millions de dollars, grâce à la croissance des secteurs du nucléaire, des matériaux électroniques et des produits réfrigérants, dépassant également les estimations de 974 millions de dollars.

Toutefois, le bénéfice de base ajusté a légèrement reculé à 249 millions de dollars, les marges se resserrant de 277 points de base à 25,1%.

La société a affiché un bénéfice ajusté de 63 cents par action pour le trimestre clos le 31 mars, contre une estimation des analystes de 62 cents.