Solstice et Element mettent fin à un accord de fusion de 14,5 milliards de dollars suite aux réactions des actionnaires

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* Solstice et Element invoquent le soutien des investisseurs en faveur de stratégies indépendantes pour mettre fin à l'accord de fusion

* Aucune des deux sociétés ne versera d'indemnités de résiliation pour mettre fin à l'accord

* Le conseil d'administration de Solstice autorise un premier programme de rachat d'actions d'un montant maximal de 500 millions de dollars

* L'action Solstice bondit de 15 % en séance après clôture, tandis que celle d'Element progresse de 4 %

(Ajout de citations, de contenu et de contexte tout au long de l'article) par Pranav Mathur et David French

Solstice Advanced Materials SOLS.O et Element Solutions ESI.N ont convenu d’un commun accord de suspendre leur fusion de 14,5 milliards de dollars , invoquant les réactions des actionnaires des deux sociétés, qui ont indiqué préférer que chacune conserve son indépendance et ses stratégies actuelles, ont déclaré les deux entreprises dans des communiqués publiés jeudi. Ce projet de fusion, annoncé le 6 juillet et intervenant à peinedix mois après que Solstice eut finalisé sa scission d’avec Honeywell HON.O , avait été présenté comme visant à créer un fournisseur majeur de produits chimiques destinés à la fabrication de semi-conducteurs, à un moment où la demande pour ces composants connaît une forte hausse afin de soutenir le développement des infrastructures d’intelligence artificielle.

Les deux sociétés ont toutefois indiqué avoir reçu des commentaires de la part de leurs actionnaires, ce qui les a conduites à la décision commune de mettre fin à la fusion. Aucune des deux sociétés ne devra s’acquitter de pénalités dans le cadre de cette décision.

"Nous accordons de l’importance aux **commentaires** reçus des actionnaires concernant l’accord avec Element, notamment à leur enthousiasme vis-à-vis de la stratégie et de la trajectoire de croissance de Solstice en tant que société indépendante", a déclaré Rajeev Gautam, président de Solstice. Parallèlement à cette annonce, Solstice a indiqué que son conseil d’administration avait autorisé un programme de rachat d’actions d’un montant maximal de 500 millions de dollars, son premier programme de ce type, et a réaffirmé ses prévisions récemment revues à la hausse , précisant que la solidité de ses flux de trésorerie et de son bilan permettrait de soutenir les investissements dans des initiatives de croissance organique ainsi que les distributions de capital aux actionnaires.

L’action Solstice a bondi de 15 % dans les échanges après clôture, tandis que celle d’Element Solutions a progressé de 4 %.

Si l’opération avait été menée à bien, elle aurait donné naissance à un fournisseur de plus grande envergure sur les marchés des semi-conducteurs, de l’électronique et de l’industrie, en combinant les activités de Solstice dans les fluides frigorigènes, les matériaux de spécialité et la conversion de l’uranium avec celles d’Element dans le domaine des produits chimiques pour l’électronique.

Bien que les arguments financiers et stratégiques en faveur de la fusion fussent convaincants, le président d’Element, Ian Ashken, a déclaré que cette décision répondait à l’appréciation par ses actionnaires de la force de son équipe de direction, de sa culture unique et de son portefeuille d’activités tel qu’il est actuellement constitué.

"Notre trajectoire de croissance reste solide, et la dynamique de notre activité se poursuit sans relâche, conformément à nos prévisions", a ajouté Benjamin Gliklich, directeur général d’Element.