Solrite vise à intégrer 1.000 foyers de l'Illinois dans le cadre de l'extension de sa centrale électrique virtuelle cette année

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La société d'énergie résidentielle Solrite Energy a déclaré jeudi qu'elle prévoyait d'inscrire jusqu'à 1.000 foyers de l'Illinois à son programme de centrale électrique virtuelle d'ici la fin de l'année, pariant sur le fait que la hausse des coûts de l'électricité stimulerait la demande de systèmes de batteries domestiques.

Ce programme relie les systèmes de batteries domestiques à une centrale électrique virtuelle, ce qui permet de les coordonner comme une seule et même ressource afin de contribuer à la gestion de la demande en électricité et de soutenir le réseau électrique.

Voici plus de détails:

* La société vise à étendre son réseau à environ 5.000 foyers d’ici 2027, à mesure qu’elle déploie le programme sur les territoires desservis par les fournisseurs d’électricité ComEd et Ameren Illinois, une filiale d’Ameren Corp AEE.N .

* Solrite finance, détient et exploite des systèmes solaires et de batteries résidentiels, permettant ainsi aux clients d’acheter de l’électricité dans le cadre de contrats d’achat d’électricité à long terme plutôt que d’acquérir directement le matériel.

* L’entreprise a indiqué que son offre dans l’Illinois combine des installations solaires sur toiture avec des systèmes de batteries de 60 kilowattheures capables de stocker l’électricité excédentaire et de fournir de l’énergie en cas de coupures de courant ou de pics de demande.

* Cette initiative intervient alors que l’Illinois a mis fin au comptage net au détail intégral pour les nouveaux clients solaires à partir de 2025 et que les ménages sont confrontés à une hausse des coûts de l’électricité, a indiqué la société.

* Avec ce lancement dans l’Illinois, Solrite s’implante sur son cinquième marché américain après le Texas, la Californie, le Connecticut et le Massachusetts.

* Solrite a précisé que son réseau de centrales électriques virtuelles comprenait plus de 7.500 foyers à l’échelle nationale, avec une capacité de stockage par batterie de plus de 370 mégawattheures et plus de 9.000 projets en cours.