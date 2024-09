Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Solocal: lancement du regroupement d'actions information fournie par Cercle Finance • 06/09/2024 à 08:17









(CercleFinance.com) - Solocal Group annonce le lancement du regroupement de ses actions par attribution d'une action nouvelle d'un euro de valeur nominale chacune pour 1000 anciennes de 0,001 euro, sur décision de son conseil d'administration le 31 juillet.



L'opération ramènera le nombre d'actions à 33.316.837. La période de regroupement se déroulera du 23 septembre au 22 octobre (inclus), et les actions nouvelles seront admises sur le marché réglementé d'Euronext à Paris à compter du 23 octobre.



Les actionnaires qui ne détiendraient pas un nombre d'actions anciennes correspondant à un nombre entier d'actions nouvelles devront acheter ou vendre des actions anciennes formant rompus afin d'obtenir un multiple de 1000 jusqu'au 22 octobre (inclus).





